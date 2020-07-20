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Van Gölü'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarıtılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60´a yükseldi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Van

2020-07-20 12:28:35



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