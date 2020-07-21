Öğrencilerin katılamadığı mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin katılamadığı mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından düzenlenen ve korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin katılamadığı 20192020 genel mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı.

Öğrencilerin katılamadığı mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından düzenlenen ve korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin katılamadığı 20192020 genel mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı.
Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılan törene korona virüs tedbirleri nedeni ile sadece Van YYÜ yönetimi ve senato üyeleri katılırken, öğrenciler ve veliler ise video konferans yöntemi ile katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet törenine video konferans yöntemi ile katılan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, öğrencilerin zorlu bir eğitim dönemini bitirip mezun oldukları için tebrik ederek, "Bu yıl ikinci dönemden itibaren ülkemizde ve dünyadaki korona virüs salgınından dolayı hayatımızda birçok şey değişti. Gençlerimizi sanal alemde de olsa bir mezuniyet töreni ile bir araya getirdikleri için Rektör Bey'e ve yönetimine gençler adına teşekkür ediyorum. Van YYÜ, öğrencileri ile bütünleşmiş bir üniversitemizdir. Gençlerimiz hayatını ötelemesin, hayattaki en önemli şey ömür haznenizdir ve hiçbir şeyi geri getirme şansınız yok. Hayata atılmayı da hayatınızı yaşamayı da sorumluluklarınızı yerine getirmeyi de hayallerinizi gerçekleştirmeyi de ötelemeyin. Bugününüzün, dostlarınızın ve ailenizin kıymetini bilin. Kendinize yön çizmeye çalışın, yaşamınızla sizden sonraki gençlere örnek olmaya çalışın. Bütün hayallerinizin gerçek olmasını diliyorum. Hem iş hem de normal hayata atılmada, aileniz ve toplumla iletişimizde Allah yardımcınız olsun. Yeni yılda tercih yapacak öğrencileri ilimize bekleriz. İlimiz yaşanılır bir kenttir" dedi.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise üniversitenin 38'inci yılında çok farklı bir mezuniyet töreni heyecanı yaşadığını söyledi. Bir yandan olağanüstü koşulları yönetmeye çalışırken bir yandan da hayatı geciktirmeden sorumlulukları yerine getirmeye çabaladıklarını dile getiren Rektör Şevli, "Van YYÜ olarak çok kapsamlı bir online mezuniyet töreni gerçekleştiriyoruz. Bu mezuniyet töreni ile siz kıymetli mezunlarımız da tarihte bir ilke imza atmış oluyorsunuz. Yaşanan küresel salgın süresinde işbirliğinin, çözüm odaklı olmanın ve dünyaya sahip çıkmanın ne anlama geldiğini bir kez daha görüyoruz. Siz gençlerimizle birlikte teknolojiyi kullanarak bu yeni dünyayı oluşturma ve yaşatma gücümüzü birlikte geliştireceğimize inanıyorum. Bugün korona virüs salgını süresince sizlerde canla başla çalışarak bu mezuniyetin haklı gururunu yaşıyorsunuz. Van YYÜ'nün çok değerli akademik personeli, zor koşullarda bugünün gerçekleşmesi sizlerin özverili çalışmaları ve emekleri sayesinde olmuştur. Online ders süresinde YUZEM üzerinden başarı ile derslerini ve online sınavlarını tamamlamak için canla başla çalışan siz kıymetli eğitimcilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Öğrenci velilerine de seslenen Rektör Şevli, "Sizler bugün evlatlarınızın bu gurur verici anlarını paylaşırken, bizler de Van YYÜ olarak 2020 mezunlarımızı aydınlık bir geleceğe uğurlarken, hayatlarının geri kalanında da üniversite olarak onların yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin, evlatlarınızın bugüne gelmesi sizlerin büyük fedakarlıklarınız sayesindedir. Bugün bunun mükafatını aldınız, sizleri tebrik ederim" diye konuştu.
Rektör Şevli, bilgiye ve teknolojiye erişimin bu kadar geliştiği bir yüzyılda mezun olan öğrencilerin sahip oldukları donanımla, bilimin ışığında ilerleyeceklerine ve geleceği daha iyi yöneteceklerine inancının da tam olduğunu belirtti. Her bir öğrencinin kendi alanında farklı yollarda hayatlarını icra edeceklerini söyleyen Şevli, "Bunu yaparken de Van YYÜ'nün onur kaynağı ve elçisi olacaksınız. Mezun olarak bugün üniversitenizden temelli olarak ayrılmış olmuyorsunuz. İş yaşamınızda da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Siz mezunlarımızı göstermiş olduğunuz gayret ve başarıdan dolayı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.
Öğrenciler adına Kader Karakurt'un, veliler adına İlyas Karakurt'un ve öğrenci konseyi adına Saliha Değer'in birer konuşma yaptığı mezuniyet töreninde fakülte ve yüksekokul birincilerinin duygularını paylaştığı videolar da gösterildi.
Yaş kütüğüne plaka çakılmasının ardından Van YYÜ Senato Üyeleri öğrenciler adına kep fırlattı. Tören, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini ...
İpekyolu Belediyesinden 15 kırsal mahalleye semt sahası İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan: “Belki bu çocukların arasından futbolcu yetiştireceğiz ve bu futbolcular süper ligde oynayacak”
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden 15 kırsal mahalleye semt ...
Hat sanatıyla Erciş'teki caminin duvarlarını süslüyorlar
YEREL HABERLER Hat sanatıyla Erciş'teki caminin duvarlarını ...
Vansesi Gazetesi 83 yaşında
YEREL HABERLER Vansesi Gazetesi 83 yaşında
HDP MYK eski üyesi H.E., PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER HDP MYK eski üyesi H.E., PKK'ya eleman temin ettiği ...
Başkan Akman, 3. kez hak kazanılan mavi bayrağı teslim aldı
YEREL HABERLER Başkan Akman, 3. kez hak kazanılan mavi bayrağı ...
Çaldıran’daki atıl park ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Çaldıran’daki atıl park ‘Millet Bahçesi’ne ...
Başkan Takva Ayanıs Kalesi’ndeki kazı çalışmalarını gezdi
YEREL HABERLER Başkan Takva Ayanıs Kalesi’ndeki kazı çalışmalarını ...
Otellerde doluluk oranı arttı
YEREL HABERLER Otellerde doluluk oranı arttı
Aileler, teknenin battığı tarihten beri haber alamadıkları yakınlarını arıyor
YEREL HABERLER Aileler, teknenin battığı tarihten beri haber ...
Erciş Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
Van’da bayram öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Van’da bayram öncesi sıkı denetim
PKK/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı
YEREL HABERLER PKK/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu ...
İpekyolu Belediyesinden engelli bireylere tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden engelli bireylere tekerlekli ...
Van YYÜ’de ‘Meteoroloji Gözlem İstasyonu’ kurulacak
YEREL HABERLER Van YYÜ’de ‘Meteoroloji Gözlem İstasyonu’ kurulacak
Van'da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
YEREL HABERLER Van'da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı ...
Van’da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayı arttı Hıfzıssıhha kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Van’da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayı ...
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 60'a ulaştı
YEREL HABERLER Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 60'a ulaştı
Tekne faciasında ceset sayısı 60’a yükseldi
YEREL HABERLER Tekne faciasında ceset sayısı 60’a yükseldi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Erciş Belediyesinin parke taşı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinin parke taşı çalışmaları devam ...
Müdür Sünnetçioğlu’ndan korona virüs hastalarına ziyaret
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan korona virüs hastalarına ...
Van’da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Van’da park halindeki otomobil yandı
Van’da 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X