Van Erek Bes¸ Yıldız Erkek Hentbol takımı 1. lig başvurusunu yaptı 16 deplasman için destek bulunamazsa takım ligden çekilmek zorunda kalacak

Onun tercihi ne Bodrum ne de Çeşme oldu!

Van Erek Bes¸ Yıldız Erkek Hentbol takımı 20202021 sezonunda Tu¨rkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Ligi'nde mücadele için başvurusunu yaptı. 16 deplasman için destek bulunamazsa takım ligden çekilmek zorunda kalacaklar.

Van Erek Bes¸ Yıldız Kulübü yönetim kurulunun aldığı karar ile geçtiğimiz hafta içi Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol takımı olarak 20202021 sezonu için mücadele edecekleri 1. lig bas¸vurusunu Türkiye Hentbol Federasyonuna bildirdi. Önümüzdeki sezon THF Hentbol 1. Lig Can Çağnay sezonunda Van’ı temsil edecek olan Van Erek Bes¸ Yıldız Erkek Hentbol takımı büyük zorluklarla, maddi imkansızlıklara mücadele ettikleri 2. ligde yılmadan azmin zaferi ile Van'a büyük bir gurur yaşattılar. Kısıtlı imkanlarla 1. ligde mücadele edecek olan takım, 16 deplasman için destek bulunamazsa ligden çekilmek zorunda kalacaklar.

Takım deplasman maçları için sponsor bulup lige katılırsa maçları TRT Spor 2 ile Çay Tv de yayınlanacak. Ayriyeten süper lig takımları ile karma Türkiye kupası maçlarında da yer alacak.

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