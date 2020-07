'TOMA pilotu' 7 kadın polisten 2'si Van'da

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN,(DHA)TÜRKİYE'de toplumsal olaylarda kullanılan, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı´nı (TOMA) kullanan 7 kadın polisten 2'si Van'da görev yapıyor. Polis memurları Betül Korkmaz (27) ve Tuğba Terzi (24), 'TOMA pilotu' olmayı seçerken aslında erkeklerin yapabildiği her şeyin kadınların da yapabileceğini göstermiş olduklarını söyledi.

Toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'yı, Türkiye'de 7 kadın polis de kullanıyor. Son yıllara kadar da sayısı biri geçmeyen kadın TOMA pilotlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bunlardan ikisi de Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde görev yapan 4 yıllık polis memuru Betül Korkmaz ve 2 yıllık polis memuru Tuğba Terzi. 'Bu işi erkekler yapabiliyorsa kadınlarda yapar' diyerek TOMA pilotluğuna adım atan polis memuru Terzi, 2 yıl önce mesleğe başladığında 'Ben bu işi yaparım' diyerek TOMA kullanmak için adım attığını söyledi. Polis memuru Terzi, "Bizim mesleğimiz kadın, erkek ayrımı gözetmediği için,erkeklerin yapabildiği her şeyin kadınların da yapabileceğini düşünüyorum. Bu konuda şube müdürümüz de bizim arkamızda durarak, bize bu imkanı verdiler. Biz de kendimizi bu konuda kanıtlama fırsatı bulduk. Yaklaşık 2 senedir bilfiil çalışıyoruz. Aldığımız eğitimin ardından, sınavlarımız oluyor. Bunu biz başarıyla bitirdik. Daha sonrasında aktif olarak görev yapmaya başladık. Şu anda 2 kadın çalışıyoruz. Zaten Türkiye genelinde kadın TOMA pilotu olarak 7 kişi aktif olarak çalışıyor" dedi.

'O ALGIYI KIRMAK ZOR OLDU AMA BAŞARDIK'

Çevredekilerin, 'Beceremezler, kadınlar küçük araba süremiyorlar, bunu süremezler' algısını da işlerini hakkıyla yaptıktan sonra kırmış olduklarını belirten polis memuru Terzi, "İlk başta çok zorlandık. Kadınların yapıp yapamayacağıyla alakalı algıyı kırmak çok zor oldu bizim için. Ama şu an için yani gördüğünüzde 'evet bunlar yapıyorlar' sözlerini duyduktan sonra gerçekten motive oluyoruz ve biz bu işin hakkını verebiliyoruz diyebiliyoruz. Onun dışında çok bir sıkıntı yaşamadık. Bizim ekip arkadaşlarımız da, şeflerimiz de, müdürlerimiz de bize çok yardımcı oldular. O yüzden bir problem yaşamadık" dedi.

KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI HİÇ BİRŞEY YOK

Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Terzi, "İlk başta 'Beceremezler, küçük araba süremiyorlar, bunu süremezler, kesin kaza yaparlar' gözüyle bakan çok oldu. Ama işinize önem verdiğiniz zaman ve bazı şeyleri kafada bitirdiğiniz zaman neyin nasıl yapılacağını biz aslında göstermiş olduk herkese kanıtladık bunu. O yüzden artık böyle takıntıları olduğunu düşünmüyorum. Ben kadınların istedikten sonra, yani erkek veya kadın hiç fark etmez her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yok bence" diye konuştu.

KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ ARAÇ KULLANMAYA İLGİM VARDI

Van 2'nci görev eyir olan 4 yıllık polis memuru Betül Korkmaz ise küçüklüğünden beri araç kullanmayı sevdiğini ve polis olduktan sonrada bu ilgisinin devam ettiğini söyledi. Korkmaz, "Küçük yaşlardan itibaren araç kullanmayı seviyordum. Polis olduktan sonra teşkilatımızda da bu ilgimi devam ettirmek istedim. Bu konuda TOMA'yı hedef olarak koydum kendime. Amirlerimiz ve müdürlerimizde sağ olsunlar bu konuda destek oldular. Şu anda aktif olarak TOMA pilotluğu yapmaktayım. İlk başta düşününce zor gibi görünüyor ama isteyerek ve severek yaptıktan sonra alışıyorsunuz. Benim için aslında pek zorluğu yok. İlk duyduklarında 'yapamazsınız' diyenler de oldu, dalga geçenler de oldu. Ama ben yapabildiğimi gösterdikten sonra hepsinin bu duruma inancı ve destekleri oluştu. Kadınların istedikten sonra yapamayacakları hiçbir durumun olmadığını düşünüyorum. Hedeflerinin sonuna kadar arkasında olurlarsa kadın her alanda her şeyi yapabilir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

