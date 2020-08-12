Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ çağrısı

İHA

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yerli ve yabancı turistlere çağrı yaparak, "Korona virüs noktasında güvenli bir şehiriz, turizm şehri olan Van'a bekliyoruz" dedi.

Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yerli ve yabancı turistlere çağrı yaparak, “Korona virüs noktasında güvenli bir şehiriz, turizm şehri olan Van’a bekliyoruz” dedi.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, otel işletmecilerini ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Berge, Sağlık Bakanlığının ve Van Valiliğinin yaptığı açıklamalarda, ülke genelinde Van’ın en güvenli şehirlerarasında yer aldığını söyledi. Berge, “Ziyaret ettiğimiz otellerde gördük ki Van’a çok güzel bir teveccüh var. Otel işletmecilerimiz maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok dikkatli davranıyor. Yerli ve yabancı turistlerin çok rahat bir şekilde konaklayabileceği tüm tedbirler alınmış ve gerekli ortam hazırlanmış durumda” dedi.

“Van’a seyahat edebilirsiniz”
Turizm koridoru özelliğini taşıyan ve turizm şehri olan Van’a davet eden ve turistlere çağrı yapan Başkan Berge, “Rahatlıkla ve güvenli bir şekilde Van’a seyahat edebilirsiniz. Van sizi konaklamaya hazır. Vaka sayısına oranla ülkemizin diğer illerine göre Van, iyi bir durumda. Bu anlamda tüm Türkiye’yi Van’a davet ediyoruz. Üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapan esnaf ve sanatkarımız, turistlerimizi kontrollü sosyal hayat kapsamında en iyi şekilde karşılayacaktır” diye konuştu.

“Van seni bekliyor”
VAN ESOB Başkanı Berge, ‘Van seni bekliyor’ diyerek Van değerlerini ise şöyle sıraladı:
“Güneşin ve suyun başkenti Van seni bekliyor. Adı Tevrat’ta Şinar ülkesinin kadim kenti Erek (bugünkü Van) olarak geçen ve Nuh Tufanı’ndan kurtulan 4 şehirden biri olan Van seni bekliyor. Asur, Pers, Roma, Hurriler, Urartu’lar, Medler, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safeviler, Selçuklular ve Osmanlı medeniyetlerini görmüş Van seni bekliyor. Bianili denilen Nairi’nin ülkesi ve Van Krallığı adıyla medeniyetlere başkentlik etmiş Van seni bekliyor. Aygestan ve Şahestan adıyla da anılan antik dönemden orta çağa, yakın çağdan günümüze uygarlıkları bağrında barındıran Van seni bekliyor. Müslümanların ve Hıristiyanların eski Van şehrinde yıllarca beraber kardeşçe yaşadığı Van seni bekliyor. Tescilli 150 değerinin 101’i uluslararası düzeyde dünya değerlerini barındıran ve turizm potansiyeli ile nüfusu 1,5 milyona yaklaşan Van seni bekliyor. Havzasında yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı, 1640 rakımda 3 bin 173 kilometrekare yüzölçümü ile en derin yeri 451 metre olan Van Deniz’i seni bekliyor. Deniz otobüsleriyle Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Türkiye’ye tarihe yolculuk yapılan Van seni bekliyor. Kano, yelken, sörf, dalış, deniz bisikleti, su kayağı, Akdamar, Adır, Çarpanak ve daha nice güzellikleri olan Van denizi seni bekliyor. Türkiye’nin Ortadoğu’ya ve Asya’ya açılan kapısı ile cazibe merkezi konumunda ve yaklaşık 125 milyonluk hinterlanda hitap eden Van seni bekliyor. Türkiye’deki 600 kuş türünün 350’sini barındıran kuş cenneti olan Van seni bekliyor. Türkiye’nin en ihtişamlı 10 kalesinden biri olan Hoşap Kalesi, Muradiye Şelalesi, Çatak Kanispi Çağlayanı, Tarihi Şamram Kanalı, Vanadokya olarak adlandırılan Peri Bacaları, Pamukkale’yi andıran Başkale Travertenleri ile Van seni bekliyor. Ekoturizm, kongre turizmi, spor kamp turizmi, inanç turizmi, dağcılıkdoğa turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, fuar turizmi, sağlık turizmi ile Van seni bekliyor.”

“Van ile başlayan değerler seni bekliyor”
Van ile başlayan değerleri vurgulayan Başkan Berge, “Van kahvaltısı, Van Otlu Peyniri, Van Cacığı, Van Pastası, Van Gölü, Van Gölü Canavarı, Van Kedisi, Van Güvercini, Van Kelebeği, Van Yılanı, Van Balığı (İnci Kefali), Van Kalesi, Ters Lale, Van Lalesi, Van Evleri, Van Savatlı Gümüşü, Van Kilimi, Van Florası, Van Mavişi (Veronica Vanensis) ile Van seni bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Dünyada Van ahrette iman sözü boşuna değil”
Dünyada Van ahirette iman sözünün boşuna söylenmediğine dikkat çeken Berge, “Camileri, kiliseleri, medreseleri, manastırları, hanları, hamamları, kümbetleri ve Urartu müzesi ile inanç ve kültür şehri Van seni bekliyor. Abalı, Kurubaş ve Çaldıran kayak tesisleri, Artos, Erek, Süphan, Nemrut ve Tendürek dağlarında trekking, dağcılık ve yamaç paraşütü, Bendimahi Deltası, Müküs Çayı’nda rafting ve Van Denizi koyları ile Van seni bekliyor” dedi.
Van’daki tüm turizm bileşenleri adına konuşan Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç da, turizm şehri olan Van’da turizm güvenlik sertifikası alan otellerin, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtti. Otellerde kontrollü sosyal hayat çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına tamamen uyulduğunu vurgulayan Yeşilağaç, “Korona virüs, önlemlerimizden daha güçlü değil. Mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hiçbir risk yoktur. Otellerimizde düzenli dezenfeksiyon çalışmaları uzmanlarca yapılmaktadır. Aileniz ve sevdiklerinizle güvenli bir şekilde konaklayabilmeniz için tüm önlemleri alıyoruz. Personelimiz ve işletmelerimizde temizlik ve hijyen kontrolleri rutin olarak yapılmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ’den taşkın riskini azaltma çalışması
YEREL HABERLER DSİ’den taşkın riskini azaltma çalışması
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem ...
Van'da kamyonette 61 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da kamyonette 61 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
Vali Bilmez balkonda oturan kadınları uyardı: "Aman dikkat edin" Van’da geniş kapsamlı korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Vali Bilmez balkonda oturan kadınları uyardı: "Aman ...
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine ...
Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Çaldıran’da korona virüs tedbiri denetimi
YEREL HABERLER Çaldıran’da korona virüs tedbiri denetimi
Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama ...
Milletvekili Arvas’tan Kaymakam Duman’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas’tan Kaymakam Duman’a ziyaret
Erciş Kaymakamlığından evi zarar gören vatandaşa destek
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamlığından evi zarar gören vatandaşa ...
Başkale’de korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Başkale’de korona virüs tedbirleri denetimi
Çaldıran Belediyesinden kırsal mahallelerde temizlik çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden kırsal mahallelerde temizlik ...
Korona virüs denetimlerine havadan destek Van Emniyet Müdürlüğü terörle mücadelede büyük başarılara imza atan İHA’larla pandemi denetimlerine ağırlık verdi
YEREL HABERLER Korona virüs denetimlerine havadan destek Van Emniyet ...
VATSO kentin sorunlarını ele aldı VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu: “Somut eylem planları hazırlayacağız”
YEREL HABERLER VATSO kentin sorunlarını ele aldı VATSO Yönetim ...
Genel Sekreter Türkman Erciş ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Sekreter Türkman Erciş ilçesinde incelemelerde ...
Pirgarip Mahallesi’nin arazi sulama kanalı tamamlandı
YEREL HABERLER Pirgarip Mahallesi’nin arazi sulama kanalı tamamlandı
Türkiye’nin zirvesinde doğum günü kutladılar Ağrı Dağı’nda ‘Van Gölü kirlenmesin’ mesajı
YEREL HABERLER Türkiye’nin zirvesinde doğum günü kutladılar Ağrı ...
Korona virüs müzik aletlerine ilgiyi artırdı Van’da üretilen bağlamalar birçok ülkeden talep görüyor
YEREL HABERLER Korona virüs müzik aletlerine ilgiyi artırdı Van’da ...
Van'da, PYD/YPG adına faaliyet yürüten terörist teslim oldu
YEREL HABERLER Van'da, PYD/YPG adına faaliyet yürüten terörist ...
Gürpınar’da 2 aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Gürpınar’da 2 aile arasındaki husumet barışla ...
İkna edilen PYD/YPG’li örgüt mensubu teslim oldu
YEREL HABERLER İkna edilen PYD/YPG’li örgüt mensubu teslim oldu
Muradiye’de ot yangını
YEREL HABERLER Muradiye’de ot yangını
Gürpınar’da 5 bin bağ ot yandı
YEREL HABERLER Gürpınar’da 5 bin bağ ot yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X