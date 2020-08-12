İmamlıktan minare ustalığına Emekli imamdan 15 şiddetine dayanıklı çelik minare Van depreminde görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca çelikten minare yapan imam, emekli olunca bu işi sanat haline getirdi Van depreminde görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca çelik minare imal etmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmamlıktan minare ustalığına Emekli imamdan 15 şiddetine dayanıklı çelik minare Van depreminde görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca çelikten minare yapan imam, emekli olunca bu işi sanat haline getirdi Van depreminde görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca çelik minare imal etmeye başladı

İHA

Depremde, 24 yıl görev yaptığı caminin minaresi yıkılan imam Abdulmecit Sağbalta, emeklilik sonrası 15 şiddetindeki depreme dayanıklı esneyebilen çelik minare imalatına başladı.

İmamlıktan minare ustalığına Emekli imamdan 15 şiddetine dayanıklı çelik minare Van depreminde görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca çelikten minare yapan imam, emekli olunca bu işi sanat haline getirdi Van depreminde görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca çelik minare imal etmeye başladı

Depremde, 24 yıl görev yaptığı caminin minaresi yıkılan imam Abdulmecit Sağbalta, emeklilik sonrası 15 şiddetindeki depreme dayanıklı esneyebilen çelik minare imalatına başladı.
Van’da 2011 yılında meydana gelen depremde 24 yıl boyunca görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca üzülen cami imamhatibi Abdulmecit Sağbalta (54), bu kez yıkılan minareyi kendisi yaptı. Minarenin bir daha depremde yıkılmaması için çelikten imal eden Sağbalta, emekli olduktan sonra oto sanayi sitesinde bir atölye kurdu. Sağbalta, kurduğu atölyede 15 şiddetine dayanıklı çelik minareler üretmeye başladı. Minarenin kürsüsünden gövdesine, şerefesinden külah ve alemine kadar baştan sona imal eden Sağbalta, Türkiye’de çelik minare üreden 5 firmadan biri olmayı başardı.
Depremin meydana geldiği yılda 60 minarenin yıkıldığı kentte, yıkılan minarelerin camilerin üzerine devrilmesiyle büyük hasarlara yol açmıştı. Önceki minarelerin ölçümü caminin yüksekliğine göre altın orana uyarılarak ayarlanırken, günümüz Türkiye’sinde buna pek riayet edilmiyor. Orta şiddetli depremlerde minareler hasar alıp yıkılırken, orantılı yükseklikteki minareler ise rüzgarda sallanmasına rağmen depremde kolay kolay yıkılmıyor. Bunun üzerinde vatandaşlar da depremlere karşı yıkılan taş minareler yerine, çelik minare arayışına girdi. Bunun için de vatandaşlar bölgedeki tek çelik minare imalatı yapan Sağbalta’yı tercih etti. Depremde yıkılan çok sayıda minare, emekli imamhatip Sağbalta’nın eliyle tekrar yükseldi.

“30’a aşkın minare yaptım”
İHA muhabirine konuşan emekli imam hatip Abdulmecit Sağbalta, 9 yıllık sürede şu ana kadar 30’a aşkın cami minaresi imal ettiğini belirtti. Türkiye’de çelik minare üretimi yapan 5 firmadan biri olduklarını ifade eden Sağbalta, “30 yıllık görevimin ardından imam hatiplik görevimden emekli oldum. Emekli olduktan sonra faal olarak atölyemi açtım ve buradaki mesleğime devam ediyorum. Bu işe 2011 yılı Van depremiyle başladım. Fakat kısa sürede geliştirdim. Şu an bu işi 50 yıldır yapan firmalarla yarışabilecek seviyedeyiz. Çelik minare anlamında bildiğimiz 5 firma tek var. Bu firmaların 4’ü batı illerindedir. Genellikle ben de Van ve çevresine hitap ediyorum. Şu ana kadar’a 30 aşkın minare yaptım. Biz bölgeye, bölge de bize yetiyor. Bir minarenin yapımı bir ay sürüyor. Tabi ekip sayısı fazla olursa iş daha kısa sürede biter” dedi.

“Çelik minarede esneme var ama yıkılma yok”
Çelik minarenin esneme özelliğinden dolayı depremlerde sağlam kaldığına dikkat çeken Sağbalta, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Meydana gelen depremlerin ardından çelik minarelere yönelim oldu. 2011 yılında meydana gelen depremle Van’da 60’a yakın taş minare yıkıldı. Yıkılan minareler ise camilere hasar verdi. Bu nedenle vatandaş çelik minareye yöneldi. Çelik minarede esneme var ama yıkılma yok. Bu meslekle bir eser bırakmış oluyoruz ve bu da bize mutluluk veriyor. Mimar Sinan’ı minareler ve camilerle biliyoruz. Biz de gittikten sonra birileri bize rahmet okursa memnun oluruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahve Deryasından Van Masterlere moral yemeği
YEREL HABERLER Kahve Deryasından Van Masterlere moral yemeği
Edremit Yeni TOKİ ve Kiracılar TOKİ’de su kesintisi
YEREL HABERLER Edremit Yeni TOKİ ve Kiracılar TOKİ’de su kesintisi
İpekyolu’nda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda korona virüs denetimi
Edremit çiçeklerle süsleniyor
YEREL HABERLER Edremit çiçeklerle süsleniyor
Van’ın yangın güvenliği denetleniyor
YEREL HABERLER Van’ın yangın güvenliği denetleniyor
DSİ’den taşkın riskini azaltma çalışması
YEREL HABERLER DSİ’den taşkın riskini azaltma çalışması
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem ...
Van'da kamyonette 61 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da kamyonette 61 kilo eroin ele geçirildi
Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ ...
Van’da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
Vali Bilmez balkonda oturan kadınları uyardı: "Aman dikkat edin" Van’da geniş kapsamlı korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Vali Bilmez balkonda oturan kadınları uyardı: "Aman ...
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine ...
Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Çaldıran’da korona virüs tedbiri denetimi
YEREL HABERLER Çaldıran’da korona virüs tedbiri denetimi
Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama ...
Milletvekili Arvas’tan Kaymakam Duman’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas’tan Kaymakam Duman’a ziyaret
Erciş Kaymakamlığından evi zarar gören vatandaşa destek
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamlığından evi zarar gören vatandaşa ...
Başkale’de korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Başkale’de korona virüs tedbirleri denetimi
Çaldıran Belediyesinden kırsal mahallelerde temizlik çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden kırsal mahallelerde temizlik ...
Korona virüs denetimlerine havadan destek Van Emniyet Müdürlüğü terörle mücadelede büyük başarılara imza atan İHA’larla pandemi denetimlerine ağırlık verdi
YEREL HABERLER Korona virüs denetimlerine havadan destek Van Emniyet ...
VATSO kentin sorunlarını ele aldı VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu: “Somut eylem planları hazırlayacağız”
YEREL HABERLER VATSO kentin sorunlarını ele aldı VATSO Yönetim ...
Genel Sekreter Türkman Erciş ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Sekreter Türkman Erciş ilçesinde incelemelerde ...
Pirgarip Mahallesi’nin arazi sulama kanalı tamamlandı
YEREL HABERLER Pirgarip Mahallesi’nin arazi sulama kanalı tamamlandı
Türkiye’nin zirvesinde doğum günü kutladılar Ağrı Dağı’nda ‘Van Gölü kirlenmesin’ mesajı
YEREL HABERLER Türkiye’nin zirvesinde doğum günü kutladılar Ağrı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X