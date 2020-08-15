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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali bilmez, prestij cadde çalışmalarını inceledi

İHA

Vali bilmez, prestij cadde çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte başlattıkları yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Kente değer katan projeleri ile Van’ın birçok noktasını adeta şantiyeye dönüştüren Van Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı çalışmaları haklı haksız birçok kesimden takdir topluyor. Bu projeler kapsamında ‘Prestij Cadde’ uygulamasının yapıldığı Maraş, Hacıbekir ve Milli Egemenlik caddelerinde çalışmalar geceli gündüzlü devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ile Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş’le birlikte ilk olarak İpekyolu Belediyesi sorumluluğunda olan ancak Van Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltı dökülen Şehit Osman Caddesi’nde yapılan asfalt serimini inceledi. Daha sonra Kazım Karabekir (Maraş) Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşları dinledi. Buradan da Hacıbekir Caddesine geçen Vali Bilmez ve beraberindekiler yapılan çalışmaları takip etti. Ardından Van Büyükşehir Belediyesince Hüsrevpaşa Külliyesinde yapılan abdesthane çalışmaları ve şehirlerarası otobüs terminalindeki sosyal tesis ile ilçe otogarı inşaatında incelmelerde bulundu.

“En kısa sürede Maraş caddemizi ilimize yakışır bir seviyeye getireceğiz”
Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van’ın en eski caddelerinden biri olan Maraş Caddesi’nin kış şartlarından dolayı yıprandığını belirterek, “Bu caddemizin yenilenmesi ve ilimize yakışır bir hale getirilmesi için çalışmalarımızı başlattık. Hem asfalt hem orta refüj hem de kaldırımlar yenileniyor. İnşallah en kısa sürede esnafımızı da mağdur etmeyecek şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ekiplerimiz vardiyalı bir şekilde çalışarak, inşallah Maraş Caddesini ilimize yakışır bir görüntüye en kısa zamanda kavuşturacak. Yaklaşık uzunluğu 2 bin 300 metre çift yön olmak üzere 4 bin 600 metrelik alanda çalıma yürütüyoruz. En kısa sürede burayı ilimize ve esnafımıza yakışır bir seviyeye getireceğiz” dedi.

“Biz politik hesap yapanları değil, van halkını esas alıyoruz”
Özellikle sosyal medyada çalışmalarla ilgili yapılan bazı politik değerlendirmelere de değinen Veli Bilmez, “Biliyorsunuz çok ağır bir kışı geride bıraktık. Havaların ısınması ile birlikte de yol bakım onarım işlerine başladık. Bunlardan sonra da şehir merkezine girdik. Maalesef bu caddelerimiz her zaman yoğun oluyor. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız özellikle de bu pandemi sürecinde zorun olmadıkça bu caddelere inmemelerini gelen vatandaşlarımızın da işlerini halleder etmez evlerine dönmelerini öneriyoruz. Biraz önce şehit olduğumuz gibi yapılan çalışmalardan dolayı esnaf ve vatandaşlarımızdan da ciddi bir memnuniyet var. Ama kendine politik malzeme arayanların da her zaman bu tür şeyleri malzeme bulabiliyorlar. Biz onları değil, bizden hizmet bekleyen Van halkını esas alıyoruz. Bizim görevimiz halkımıza hizmet etmektir” dedi.

“Amacımız daha yeşil bir Van ve daha çevre dostu bir kent inşa etmektir”
Hacıbekir Caddesi’nde yapılan Prestij Cadde çalışmalarını da inceleyen Vali Bilmez, burada yaptığı değerlendirmede “Bu caddemizi de en az İki Nisan Caddemiz kadar güzelleştirmek istiyoruz. Bunun için de ekiplerimiz çalışıyor. Yüklenici firma da bir süredir burada çalışıyor. Çalışırken de bizlerden habersiz bir şekilde 3 tane ağaca zarar veriliyor. Bu işi yapanlar hakkında tutanak tutuldu. O ağaçlar yenilenecek. Oralara yetişmiş ağaç dikilecek. Aynı şekilde caddemizde 80 civarında ağacımız korumuş, onlar da değiştirilecek. Bizim amacımız daha yeşil bir Van daha çevre dostu bir kent büyün gayretimiz onun içindir. Belediyemiz tarafından yıllık ortalama 20 bin civarında ağaç dikiliyor. En büyük gayretimiz çevre sağlığı ve kentimizde yeşil alanları artırmak. İnşallah bu caddemiz hem ışıklandırması, hem peyzajı, hem ağaçlandırması, hem kaldırım ve yoluyla kentimize değer katan prestij caddelerimizden bir tanesi olacak. Bir süreliğine esnafımıza çalışmalardan dolayı rahatsızlık vermekteyiz. Ama bütün bu çabamız onların yaşam kalitesini arttırmak içindir. Emeği geçen arkadaşlarıma ve burada çalışan işçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu
Yapılan incelemelerin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler buradan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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