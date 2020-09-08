Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu

Van’da jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla başlatılan “Yıldırım10 Norduz Operasyonu” kararlılıkla sürdürülüyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla sabah saatlerinde “Yıldırım10 Norduz Operasyonu” başlattı. Jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görevle başlatılan operasyon kararlılıkla devam ediyor. Van, Hakkari ve Şırnak üçgenindeki Norduz bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında şimdiye kadar 4 sığınak tespit edilirken içerisinde de yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonun devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.