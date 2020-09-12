Renkli gözlere sahip Nurcan, hayalleri için çiziyor ‘Van kızı’ Nurcan göz renkleriyle hayran bırakıyor

Van’ın merkez Edremit ilçesinde yaşayan ve birbirinden farklı göz rengiyle dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Nurcan Berk, hayali olan resim öğretmenliği için çizimlerine evde devam ediyor.

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi minik Nurcan, çizdiği resimlerdeki tüm karakterlerin gözlerini de kendi göz renginde boyuyor. Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi olan Nurcan, nadir görülen bu özelliği sayesinde herkesi kendine hayran bırakıyor. Edremit’te yaşayan Yusuf ve Şilan Berk’in dört çocuğundan biri olan Nurcan, korona virüs sürecinde resimlerini evde çiziyor. Resim çizimi konusunda işitme engelli abisine de yardımcı olan Nurcan, hayallerine kavuşmak istiyor. Görme engelli babanın maaşıyla geçinen Berk ailesi, Nurcan’ın hayallerine kavuşması için kendisine destek olunmasını istiyor.



“Göz renklerim gibi boyuyorum”

İHA muhabirine konuşan minik Nurcan Berk, hayallerine kavuşma için çizimlerine evden devam ettiğini belirtti. Çizdiği resimlerdeki karekterlerin gözlerini kendi göz renkleri gibi boyamaktan hoşlandığını ifade eden Berk, “Pandemiden dolayı dışarı çıkamadığımız için hayallerimi evden gerçekleştiriyorum. Resimlerimi evde yapıyorum. Kedi ve tavşan resimlerini çiziyorum. Bunu yaparken de aynı göz renklerim gibi boyuyorum” dedi.



“Hayallerimde resim öğretmeni olmak var”

Çizdiği resimlerin çok beğenildiğini dile getiren Berk, “Bu yüzden beni takdir ediyorlar. Hayallerimde büyüdüğümde resim öğretmeni olmak var. Gözlerimi de görenler çok beğeniyor. Fotoğraf çekmek isteyenler de oluyor ama ben izin vermiyorum” diye konuştu.



“Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz”

Nurcan’ın resim çizmeyi çok sevdiğini dile getiren abla Zarife Berk ise “Nurcan resimlerinde çizdiği canlıları hep kendi göz rengine göre boyuyor. Biz dört kardeşiz babam görme engelli olduğu için masraflarımızı karşılayamıyor. Bu yüzden biz kardeşlerin eğitim masrafları için destek bekliyoruz. Büyüdüğümüzde hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak şu an düzgün bir çalışma masamız dahi yok” şeklinde konuştu.

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