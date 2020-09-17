Tuşba’nın değerli arazisi yatırımcısını bekliyor

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentin en değerli arazisi olan belediyeye ait 27 bin metrekare alanın olduğunu ve yatırım yapmak isteyenleri beklediklerini söyledi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, VanErciş kara yolu üzerindeki yeni hizmet binasının bulunduğu kampus alanında bir çarşı merkezini oluşturmayı planladıklarını belirtti. Bu güzelim ilçeye hizmet etmenin kendileri için onur olduğunu dile getiren Başkan Akman, tüm iş adamlarını ilçeye yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi. Tuşba’nın yeni kurulmasına rağmen hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu dile getiren Başkan Akman, Van’ın sanayi, turizm ve eğitim üssü olan Tuşba’nın değişim ve gelişime müsait olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Hızla büyüyen ve gelişen ilçemize yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza biz de yerel yönetimciler olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Yatırım yapmak isteyen tüm iş adamlarımızı Tuşba’mıza davet ediyoruz” dedi.

Belediyenin, AVM ve otel yapımı için çok uygun 27 bin metrekare alana sahip arazisinin olduğunu da söyleyen Başkan Akman, “AVM projemiz, şehrin en büyük yatırım alanlarından biri olup yüz ölçümü 27 bin metrekaredir. Bununla birlikte alışveriş merkezimiz faaliyete geçtikten sonra kesinlikle trafik problemi yaşanmayacaktır. Yapı konumundaki emsal (yani inşaat alanı) 3.00, yüksekliği 16.50 metre ve yaklaşık 4 katlı olacaktır. Ticaret alanı olarak planlı bir şekilde yapıldığında yaklaşık yoğunluğu 81 bin metrekarelik inşa edilebilecek bir alışveriş merkezi, kentsel tasarıma uygun bir forum merkezi, yöresel mimari kullanılmak şartıyla bir ticaret merkezi yapılabilir. Yatırım merkezi arsası kuzeyde bulunan 50 metrelik Erciş yolundan 10 metre, doğusunda bulunan 20 metrelik Bediüzzaman Caddesi'nden 10 metre, güneyinde bulunan 18 metrelik imar yolundan ise 10 metre çekme yapılmasına sahip yatırıma kazanım sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.