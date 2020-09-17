Van Büyükşehir Belediyesinden korona virüs denetimleri

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında maske, yolcu sayısı ve hijyen denetimi yaptı.

Korona virus tedbirleri kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi eski Araştırma Hastanesi önünde uygulama noktası kurdu. Kurulan uygulama noktasında taksi, minibüs ve otobüsler durdurularak şoförlerin ve yolcuların maske takıp takmadıkları ve kapasite üstünde yolcu taşıyıp taşımadıkları denetledi. Şoförlere gerekli uyarıları yapan ekipler, yolculara da seyahat süresince maskelerini çıkartmamaları gerektiği hatırlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen denetimlerin merkez ve 13 ilçede rutin olarak sürdürüleceği kaydedildi.

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