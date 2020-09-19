Van'da 87 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir ev ile bir minibüste 87 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 2 araç ve 1 ikamette arama yaptı. Yapılan aramada; 64 Afganistan, 9 Pakistan, 2 İran, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 87 yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan İ.K., A.P., D.K., İ.T. ve Z.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca “Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçundan tutuklanırken, düzensiz göçmenlerin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecektir" denildi.

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