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Bitlis’te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA

Bitlis’te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekiplerinin bir tırda yaptığı aramada 865 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tütün tespit köpeği ile yapılan aramada tırın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 865 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır şoförü M.A. gözaltına alındı.

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