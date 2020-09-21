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Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilere, 'karadut şurubu' ikram edildi

DHA

Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilere, 'karadut şurubu' ikram edildi


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde yüz yüze eğitim, düzenlenen törenle başladı. Bakımlı İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenin ardından anasınıfı ve 1´inci sınıf öğrencilerine belediye tarafından hazırlanan `Edremit karadut şurubu´ ikram edildi.
Okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugün başladı. Van'ın Edremit ilçesindeki Bakımlı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi. Okulda 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının açılışı, törenle başladı. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, minik öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, bugün 30'ar dakikalık 5 ders eğitim görecek.
MİNİK ÖĞRENCİLERE, EDREMİT KARADUT ŞURUBU İKRAM EDİLDİ
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri, öğrencilere Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan 'Edremit karadut şurubu' ikram etti. Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, uzun aradan sonra öğretmenlerine kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.
Van Valisi Bilmez, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başladığını belirterek, "Bugün anasınıfı ve 1'inci sınıflar eğitim-öğretime başladı. Van genelinde bugün 20 bin 600 öğrenci anasınıflarda, 26 bin 700 kişi de 1'inci sınıfta eğitim-öğretime başladı. Bugün 5 ders üzerinden yarım saatlik dersler şeklinde eğitim yapılacak. Hatta bu hafta 1 gün, önümüzdeki hafta ise 2 gün eğitim yapılacak. Ondan sonraki duruma bakılarak peyderpey diğer öğrencilerimiz de inşallah eğitim-öğretime başlayacaklar. 18 bin öğretmenimiz okullarını hazır hale getirdiler. Tüm okullarımızda hem hijyen açısından, hem de sosyal mesafe açısından gerekli işaretlemeler yapıldı. Ben öğretmen ve yöneticilerimizin hepsini tebrik ediyorum. Eğitim-öğretim yılının ilimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Daha önce Edremit Belediyemizin Milli Eğitim Bakanlığımıza verdiği sözün gereği, bugün ilçedeki okullarımızda 'Edremit Dut Şerbetini' dağıttılar. Bunun için de belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-09-21 14:22:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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