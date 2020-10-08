Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden anlamlı proje Van EAH, tandır yanıklarına çözüm için kolları sıvadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden anlamlı proje Van EAH, tandır yanıklarına çözüm için kolları sıvadı

İHA

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden anlamlı proje Van EAH, tandır yanıklarına çözüm için kolları sıvadı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ezelden beri insanların ölümüne veya yaralanmasına neden olan tandır yanıklarını önlemek için proje hazırladı.
Van Devlet Hastanesi bünyesinde 2007 yılında kurulan ve 2011 yılında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine taşınan yanık merkezi, Doğu Anadolu Bölgesinin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir kısmına hitap ediyor. 2’si yoğun bakım olmak üzere 16 yataklı yanık merkezi ile ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, 8 aydır korona virüs pandemisi ile mücadele ettiklerini ifade ederek, bununla birlikte sürmesi gereken sağlık hizmetlerini de sunmaya devam ettiklerini söyledi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin verdiği en önemli hizmetlerden birinin acil bir durum olan yanık hastaları olduğunu vurgulayan Çelik, “Yanık birimimizde hastalarımıza hizmet veriyor, onlara şifa dağıtma noktasında tüm arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bir yandan salgın hizmetini yürütürken diğer yandan acil hastalıklar ve normal sağlık hizmetini yürütüyoruz. Tabi bu ciddi bir organizasyon, ciddi bir iş paylaşımı ve dinamik bir yapıyı gerektiriyor” dedi.
16 yataklı yanık merkezinde deneyimli sağlık personellerinin hizmet verdiğini dile getiren Çelik, “Yanık kendi başına ciddi bir travma, uzun dönem sonuçları olan kronik bir süreç ve hem aileye hem de hastaya ciddi bir ızdırap meydana getiren bir durumdur. Yanık tedavisi, hem zor hem de tıbbi anlamda hekim ve hemşire arkadaşlarımızı yoran uzun bir dönem. Çünkü her gün pansuman yapılan ağrılı bir iştir. Anestezi eşliğinde yapılması gerekiyor, ameliyatlar da yapılıyor. Yanık merkezimiz de çok şükür bütün imkanlar var” ifadelerini kullandı.

"Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir kısmına hizmet veriyoruz"
Merkezde farklı yanık hastalarının olduğunu belirten Çelik, “Bölgede sık görülen tandır yanıkları, maalesef hala devam ediyor. Şu anda bile 23 hastamız tandır yanığından dolayı yatmaktadırlar. Bunun yanında elektrik yanıkları, haşlanma yanıkları dediğimiz sıcak su yanıkları, temas yanıkları, kimyasal yanıklar. Her türlü hastayı burada tedavi ediyoruz. Burada Doğu Anadolu Bölgesi ile Günyedoğu Anadolu Bölgesinin bir kısmına hizmet veriyoruz. En yakın yakın yanık merkezi Erzurum ve Karadeniz için Trabzon’da var. Birçok ilimizde ve ilçelerimizde hastalar bize geliyor. Hakkâri’den, Bingöl'den, Iğdır’dan ve birçok yerden hasta takip ediyoruz. 16 yatağımız olmasına rağmen ortalama 2030 hasta yatıyor. Bazen servislere de hasta yatırmak durumunda kalıyoruz. Bizim açımızdan da önemli bir nimet bu. Hastalarımıza bu hizmeti sunmaktan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"Tandır yanıkları ile ilgili iki proje hazırladık"
Korona virüs pandemisinden önce Yanık Merkezi sorumlusu Genel Cerrah Uzmanı Operatör Dr. Hakan Köksal’ın koordinatörlüğünde bir kongre organize ettiklerinin altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kongremiz ‘Yanık Sempozyumu ve Tandır Çalıştayı’ idi. Türkiye'de tandır yanıkları ile ilgili şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamış. Biz bir çalıştay yapıp rapor hazırlamak istedik. Bu konuda 2 tane proje hazırladık. Birisi ‘Tandır yanıkların epidemiyolojisi’ diğeri ise tandır yanıklarının fizyopatolojisi.’ Tandır yanıkları nasıl oluşuyor ve uzun dönem sonuçları ne oluyor? Bununla ilgili pandemiden önce 2 proje sunduk. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Birimi destek verdi. Projelerimize sponsor oldular ve fon ayırdılar. Hangi köyde kaç tandır var? onu araştırıyoruz. Bu konuda Van Valiliği’de sağ olsun bize destek oluyor. Tandır sayılarını belirleyeceğiz. Bunların kaçı yerde, kaçı duvarda gömülüdür. Bunları sınıflandıracağız. Şu anda bununla ilgili elimizde bir veri yok maalesef. Bu çalışma ile biz bunu ortaya koyacağız. Daha sonra Hakan Bey zaten yanık hastalarını takip ediyor, bu konuyla ilgili bir rapor hazırlıyor. İnşallah 2021 Haziran ya da mayıs ayında ulusal katılımlı büyük bir sempozyum planlıyoruz. Bu sempozyumda bahsettiğimiz 2 projenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda projelerin anket aşamasındayız. Tüm köylerde anketler yapılıyor ve fizyopatoloji ile ilgili de laboratuvarlarda çalışmalar yapılıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Bilmez, Çatak İlçesinde atıksu arıtma tesisini inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Çatak İlçesinde atıksu arıtma tesisini ...
Gevaş’ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor Çiftçi Necmettin Yavuz: “Gevaş’ı doğunun Çukurova’sı yaptık”
YEREL HABERLER Gevaş’ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı ...
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
YEREL HABERLER Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
Yaklaşık 8 kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yaklaşık 8 kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli ...
Van’da torbacı tabir edilen şahısın üzerinden 7 kilo 931 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da torbacı tabir edilen şahısın üzerinden 7 kilo ...
Hastanede tedavi edilmediği iddia edilen kaçak göçmenle ilgili valilikten açıklama
YEREL HABERLER Hastanede tedavi edilmediği iddia edilen kaçak ...
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Covid-19 nedeniyle ölen Savcı Kaya'nın masası karanfillerle doldu
YEREL HABERLER Covid-19 nedeniyle ölen Savcı Kaya'nın masası ...
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, Teknofest2020’de dereceye giren öğrencileri kabul etti
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, Teknofest2020’de ...
Meslektaşları ve sevenleri Kaya'nın masasına karanfil bırakarak dua etti
YEREL HABERLER Meslektaşları ve sevenleri Kaya'nın masasına karanfil ...
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor Modern bir kent için ruhsatsız yapılara abonelik verilmemesi karara bağlandı Başkan ismail Say; “Niyetimiz beton firmalarını cezalandırmak değil” “Kurumların da bize yardımcı olması gerekiyor”
YEREL HABERLER Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ...
Milli Egemenlik Caddesin’in yol çizgileri de tamamlandı
YEREL HABERLER Milli Egemenlik Caddesin’in yol çizgileri de ...
Proje kapsamında ekilen nohut ve fasulyenin hasadı tamamlandı Başkan Ensari; “Bire sekiz ürün elde ettik” “İlçemizin 2050 rakımlı kırsalında bu rekolteyi yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz” “Farklı mahallelerde 10’ar dönümlük farklı arazilerde nohut, fasulye ve patates ekimini gerçekleştirdik” “Elde ettiğimiz ürünlerin bir kısmını maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza dağıtacağız”
YEREL HABERLER Proje kapsamında ekilen nohut ve fasulyenin hasadı ...
Van Büyükşehir, türbeleri onarıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir, türbeleri onarıyor
74 kaçaktan 2´sinin havasızlıktan öldüğü minibüsün sürücüsü: Ölümlerden sorumlu değilim
YEREL HABERLER 74 kaçaktan 2´sinin havasızlıktan öldüğü minibüsün ...
Azerbaycan’a destek için daldılar
YEREL HABERLER Azerbaycan’a destek için daldılar
Van Cumhuriyet Başsavcılığından asılsız haberlere yalanlama
YEREL HABERLER Van Cumhuriyet Başsavcılığından asılsız haberlere ...
İtfaiye eri yılanı eliyle böyle aldı
YEREL HABERLER İtfaiye eri yılanı eliyle böyle aldı
Korona virüs gözlerde rahatsızlığa neden oluyor
YEREL HABERLER Korona virüs gözlerde rahatsızlığa neden oluyor
Eylem için Van'a gelen terörist tutuklandı /Fotoğraflar
YEREL HABERLER Eylem için Van'a gelen terörist tutuklandı ...
Eylem için Van'a gelen terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Eylem için Van'a gelen terörist tutuklandı
Kaymakam Aslan, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan, gençlerle bir araya geldi
Otomobil kılıfları arasına zulalanmış eroini 'Zeus' buldu
YEREL HABERLER Otomobil kılıfları arasına zulalanmış eroini 'Zeus' ...
Erçek Gölü’ndeki flamingolar göz kamaştırdı Van Gölü Havzası flamingoların gözde mekanı haline geldi Flamingolar Van’ı çok sevdi
YEREL HABERLER Erçek Gölü’ndeki flamingolar göz kamaştırdı Van Gölü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X