Başkale'nin yükseklerine kar yağdı

Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)VAN kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yüksek kesimler ve yaylalar beyaza bürünürken, bölgede bulunan küçükbaş hayvanlar, kar üzerinde otladı.
Doğu Anadolu Bölgesi´nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte yüksek kesimler yağan kar ile beyaza büründü. Ekim ayında aniden bastıran kar, bölge halkını hazırlıksız yakaladı. Yüksek kesimlerdeki yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar kar altında kaldı.
Çobanlar küçükbaş hayvanlarını yağan karda otlatmak zorunda kaldı. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2020-10-08 10:08:42
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