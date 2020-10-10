Van’ın Gürpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 model çöp aracı ve 183 adet çöp kovası hibe edildi.

Teslim alınan araç, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde düzenlenen törenle araç filosuna dâhil edildi. Gürpınar’ı daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Başkan Tanış, “İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Her alanda yürüttüğümüz çalışmalarla beraber yaptığımız girişimler sonucu, tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibesi olan sıfır km çöp toplama aracımızı ve 183 adet çöp kovasını teslim aldık. Her şey daha temiz ve daha yeşil bir Gürpınar için. Bu anlamda desteğini bizden esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey’e teşekkür ediyor, yeni aracımızın ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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