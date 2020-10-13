Kaymakam Aydın’dan ağabeyinin şehit düştüğü mevziye 23 yıl sonra ziyaret Duygu dolu anlar yaşayan Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın: “200 kişinin gezdiği yerlerde 1 kişi gezemiyor artık”

Van’ın Başkale ilçesinde 1997 yılında terör saldırısı sonucu şehit olan 7 asker ve 2 güvenlik korucusundan biri olan Şehit Uzman Jandarma Kerem Aydın’ın kaymakam kardeşi, 23 yıl aradan sonra ağabeyi ve kahraman arkadaşlarının şehadet şerbeti içtiği 10 Nolu mevziiyi ziyaret etti.

10 Ekim 1997 yılında İran sınırından Türkiye'ye sızıp Başkale ilçesinin Akçalı Jandarma Karakoluna baskın düzenleyen teröristler, 2 uzman çavuş, 5 er ve 2 köy korucusunu şehit etmişti. Karakol baskınında silah arkadaşlarıyla beraber 10 Nolu mevzide mücadele verirken şehit olan Kırşehir doğumlu Uzman Jandarma Kerem Aydın’ın kardeşi Siirt Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kahramanların şehit olduğu 10 Nolu mevzi ve karakolu ziyaret etti. Akçalı Mahallesi’nde şehit düşen güvenlik koruculardan Fariz Yalçın’ın çocuklarından da yaşananları dinleyen Aydın, duygu dolu anlar yaşadı. Mevziden eline bir taş alan Kaymakam Aydın, elinden hiç bırakmadığı taşı yanında götürdü. Mahallede görev yapan güvenlik korucularıyla sohbet ederek fotoğraf çektiren Kaymakam Aydın, “10 Ekim 1997 tarihinde Akçalı Karakoluna yaklaşık 200 kişilik terörist grubunun saldırdığı Akçalı köyüne geldim. Cumayı cumartesi gününe bağlayan gecede göğüs göğüse çarpışan ağabeyimin de aralarında olduğu 7 askerimiz ve 2 korucumuz burada şehit oldu. 1997 yılında 200 kişilik terörist grubun saldırdığı bu topraklarda bugün ben silahsız bir şekilde mevzilerde vatan mücadelesinin verildiği yerde incelemelerde bulunuyorum. Bugün bu topraklarda terör yok. Akçalı köyüne baktığımda tarım ve hayvancılık yapılan, sularının aktığı, insanlarının mutlu olduğu bir yer. 90’lı yıllarda buralarda terör vardı, korku vardı. Bugün devletimizin gösterdiği terörle mücadele iradesiyle teröristler buralardan silindi. 200 kişinin gezdiği yerlerde 1 kişi gezemiyor artık. Bugün bu topraklarda huzur var” dedi.



“Allah onların ayaklarına taş değdirmesin”

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yapan İhsan Emre Aydın, “Ağabeyimin şehit olduğu bu mevzilerde bende artık doğuda, Siirt Kurtalan Kaymakamı olarak görev yapıyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. Vatan mücadelesinde şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Şu an görev yapan tüm kahramanlarımıza başarılar diliyorum. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin” diye konuştu

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