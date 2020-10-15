Tuşba Belediyesinin 2021 yılı tahmini bütçesi onaylandı

Van’ın Tuşba Belediye Meclisi, yapılan ekim ayı olağan toplantısının bugünkü oturumunda 2021 mali yılı bütçe tasarısı görüşerek karara bağladı.

Tuşba Belediye Başkan Vekili Ümit Kanan başkanlığında gerçekleştirilen bugünkü oturumunda, 102 milyon 667 bin 760 lira olan 2021 yılı tahmini bütçesi oylandı. Yapılan bütçe oylamasının ardından bir konuşma yapan Başkan Vekili Kanan, 2021 yılı mali bütçesinin Tuşba’ya ve Tuşbalılara hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Vekili Ümit Kanan, “İnşallah ilçemize, vatandaşlarımıza yeni projeler, yeni yatırımlar yapmamıza vesile olur. Bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen başkan, başkan yardımcılarımıza, ilgili birim müdürlerimize, meclis üyelerimize ve emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediye Meclisi tarafında oy çokluğu ile kabul edilen 2021 yılı bütçesi, Van Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan toplantısında üzerinde yapılacak müzakerelerin ardından onaylanmasıyla kesin bütçe olarak yürürlüğe girecek.

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