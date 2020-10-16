Roka’dan araba hediyeli dev kampanya

Van'da yerel marketlerin önde gelen ismi Roka AVM, içerisinde araba ve çeşitli hediyelerin yer aldığı alışveriş kampanyası başlattı.

Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Roka AVM yetkililerinden Nihat Avcı, 8 tane şubeyle Van’a hizmet verdiklerini ifade ederek, “Yıllardır prestijiyle, hizmetiyle Van’a mal olan Roka AVM’den müşterilerimiz değişik etkinlikler bekliyordu. Bizde müşterilerimize cevaben böyle bir kampanya başlattık” dedi.

15 Ekim 2020 ile 21 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek olan kampanyada araba dahil çeşitli hediyelerin olduğuna dikkat çeken Avcı, “Bu kampanyamızda bir araba, 8 çamaşır makinesi, 8 buzdolabı, 8 bulaşık makinesi, 8 fırın, 8 televizyon ve 8 elektrik süpürgemiz yer alacak. Çekilişimiz tamamen dijital ortamda, Noter huzurunda olacak” ifadelerine yer verdi.

Her 65 TL alışveriş yapan müşterilerine bir kupon verildiğini belirten Avcı, “Müşterilerimiz alışveriş yaptıkça şansları artacak. Yıllardır müşterilerimize rahat, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda her türlü taze ürünleri sunmaktayız. Müşterilerimiz tereddütsüz bir şekilde marketlerimizde alışveriş yapabilirler. Ben bu anlamda kampanyanın müşterilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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