Vali Bilmez’den ‘Muhtarlar Günü’ mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Muhtarlık müessesesinin ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri bulmak ve bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla ülkemizde muhtarlık teşkilatının kurulduğu tarih olan 19 Ekim 1829’un yıl dönümü, 2015 yılında ‘Muhtarlar Günü’ ilan edilmiştir. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, cumhuriyet tarihimiz boyunca mahallerimizin ve köylerimizin en önemli temsilcisi olmuşlardır. Muhtarlarımız köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler. Hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çabalayan başta Van'da görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

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