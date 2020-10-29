Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme engelliler için klip

Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye'deki işitme engelliler için işaret dilini kullanarak klip hazırladı.

Erciş ilçesindeki Selahattin Eyyübi İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından işaret diliyle hazırlanan klip büyük ilgi gördü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye'deki işitme engelliler için hazırlanan ve arka fonda Türkiye ile Azerbaycan bayrağının yer aldığı klipte, değişik yaş grubunda öğrenciler görev aldı. Büyük özenle ‘Cumhuriyet Güneşi Türkün Sönmez Ateşi’ şarkısını el işaretleriyle okuyan öğrencilerin klibi, ‘Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun’ sözüyle bitiyor.

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