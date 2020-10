Büyük Van yöresel ürünler fuarının bitmesine 3 gün kaldı

Bu yıl 4. kez Van’da kapılarını açan “Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı” tüm ziyaretçilerden tam not almaya devam ediyor.

23 Ekim cuma günü başlayan “Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı” 1 Kasım pazar gününe kadar devam edecek. Fuar da Karadeniz peynir ve tereyağından Ege’nin zeytin ve zeytin yağına, Aydın’ın incirinden Çankırı’nın tuzuna ve tuz lambalarına, Gümüşhane’nin pestil kömelerinden Manisa’nın Mesir macununa kadar 81 ilden tüm tatlar bu fuarda.



“Fuar da tüm önlemler alındı”

Pandemi sürecinde başlayan ve devam eden fuar da Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması, maske kontrollü ve tüm hijyen koşuları fuar yönetimi tarafından titizlik ile kontrol edildiğini ifade eden organizatör Özgür Can Çelik, “Bizim için Van halkının sağlığı her şeyden daha önemli. Maskemasafehijyen kurallarına çok önem gösteriyoruz. Türkiye’nin en lezzetli fuarına tüm Vanlıları davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.