Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evleri yıkılanlara yenilerini yapacağız (3)

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TÜRKMENOĞLU, YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n katılımıyla Van Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen Van 7'nci il Olağan Kongresi'nde tek liste halinde gidilen seçimde, mevcut İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yeniden başkan seçildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİR´E HAREKET ETTİ

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kayhan Türkmenoğlu, tablo takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra platformdan inerek, tribünleri selamladı. Vali Valiliği'ni ziyaret edip ardından da yapımı yeni tamamlanan Van Emniyet Müdürlüğü binasını gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Şehitler Bahçesi'ne şehit polis memurları anısına fidan dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. DHA-Genel Türkiye-Van DHA

2020-10-31 17:14:44



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