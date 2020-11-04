Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret

İHA

Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile görüştü.
Çalışmaların yeniden başladığı Van çevre yolu başta olmak üzere kentin kara, hava ve demiryolu ulaşım talepleri ile iletişim ve altyapı gibi birçok önemli konuyu Bakan Karaismailoğlu’na ileten Van milletvekilleri, ziyaretin ardından ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Ulaşım ve iletişim hızla gelişen günümüz dünyasında öncelikler arasında yer almakta olup, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar hiyerarşisinde önemli ve diğer sosyal alanları etkileyecek güce sahiptir. Coğrafi konumu itibariyle stratejik bir öneme sahip olan ilimiz, bu avantajlı konumu sayesinde İpekyolu güzergâhında olup, yurt içi ve yurt dışı ticari hareketliliği de kullanarak lojistik anlamda cazibe merkezi olmaya elverişlidir. Ulaştırma ise bunu sağlayacak temel ve öncü sektördür. Ulaşan ve erişen bir Van için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile ilgili bütün projeleri ve talepleri Bakanımıza arz ettik ve bunlarında takipçisi olacağız” denildi.

Çevre yolu
Daha önce çevre yolunun şehrin trafik hacmi hesaplanarak planlanarak ihale edildiği ifade edilen açıklamada, “Ancak imar çalışmaları ve itirazlar nedeniyle yıllardır başlanılmamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar çalışmalarının tamamlandığı etaplarda tapu tescilleri yapılmıştı. Çevre yolu güzergâhında ihalesi yapılmış olan Kuzey Edremit etabının tescil işlemleri devam ederken geçen hafta yol çalışması başladı. İnşallah bundan sonraki süreç akamete uğramadan devam edecektir. Toplam 60 kilometre olarak planlanmış çevre yolunun geriye kalanının tamamının ihale edilmesi ve ödenek aktarılması hususunu Bakanımız ile görüştük” ifadeleri kullanıldı.

VanŞırnak karayolu
Van’ın ulaşımı ve ticareti için önemli bir proje olan VanŞırnak yolunu da Bakan Karaismailoğlu’na ilettikleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
“İranKapıköy Sınır Kapısı ile IrakHabur Sınır Kapısını birbirine bağlayacak bu stratejik yolun önemini ifade ederek projenin Van tarafında başlatılmasını talep ettik. Geçen yıl şubat ayında Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığlar nedeniyle 42 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ve yatırımların yapılmasını talep ettik. Özellikle çığın düştüğü bölgenin çok riskli olduğunu belirterek 3010 rakımlı Karabet Geçidinin olduğu bu bölgeye yapılan prefabrik kar tünelinin uzatılmasını teklif ettik. AK Parti hükümetlerimiz döneminde ulaşım alanında, bölgemizde yapılan prestijli yatırımlardan biri olan Kuskunkıran Tüneli, 2 bin 306 metre uzunluğunda tek tüp olarak 2012 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Tünelin uzun ve tek tüp olması nedeniyle zaman zaman kazalar meydana gelmekte olup, trafik akışı ve güvenliğini kesintiye uğratmaktadır. İkinci tüpünde yapılması gerektiği konusunda hassasiyetimizi Bakanımıza ilettik.”

Güzeldere tünelleri
Van Hakkâri arasında yapımı devam eden yol çalışmaları ve Güzeldere tüneli ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasının da talep edildiği dile getirilen açıklamada, “Sürücülerin ve vatandaşlarımızın korkulu rüyası haline gelen 32 viraj olarak bilinen Güzeldere Geçidi bu proje ile bypass ediliyor. Daha güvenilir, konforlu ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlanıyor. Şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve transit geçişle trafik akışı hızlandıracak, ana arter üzerinde bulunan havaalanı, Karayolu ve üniversite köprülü kavşakları ile ilgili talebimizi tekrar Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ilettik. Karayolları Genel Müdürlüğünde gönderilmiş olan projelerin onaylanması ve yatırım programına alınmasını istedik” denildi.

Şebeke sorunu olan yerleşim yerleri
Mobil kapsama alanı dışında kalan kırsal mahallelerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Buradaki vatandaşlarımızdan gelen talepleri Bakanımızla paylaştık. Daha önce ‘Evrensel Mobil Kapsama Projesi’ dahilinde Türkcell ile yapılan protokol gereği bu tür yerlere mobil baz istasyonları kurulduğunu, bunun yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini ilettik. Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde devam etmekte olan uzaktan eğitim de göz önünde bulundurularak iletişim ve internet altyapısının güçlendirilmesini istedik” ifadelerine yer verildi.

Balıkçı barınakları
Van Gölü’nün Türkiye’nin en büyük gölü olup ayrıca dünyanın da en büyük sodalı gölü olduğu hatırlatın açıklamada, “Van Gölü yüzölçümü 3.713 kilometrekarelik yüzey alanıyla Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğünde devasa bir ekosistemdir. Van Gölü üzerinde tarihi ve turistik özelliğe sahip dört ada ve göl etrafında birçok koy bulunmaktadır. Sosyal ve ekonomik potansiyeli zengin olan Van Gölü’nde ki alt yapı eksikliğine dikkat çektik. Altyapı eksikliği nedeniyle Van Gölü’nden yeterince istifade edemediğimizi anlattık ve bu konuda Bakanımızdan güçlü bir destek istedik. Bu kapsamda Van Gölü kıyısında bulunan Erciş, Muradiye, Tuşba, Edremit ve Gevaş ilçelerimizde balıkçı barınakları yapılması talebinde bulunduk. Söz konusu ilçelerde çok sayıda balıkçı teknesi ve gezi tekneleri bulunduğunu ancak korunaklı bir barınak olmadığı için vatandaşların mağdur olduğunu söyledik. Deniz ulaşımı, balıkçılık ve göl turizminin desteklenmesi için teklif edilen projelerin kabul edilmesi ve yatırım programına alınmasını talep ederek, Erciş, Çitören balıkçı barınakları ile Yeşilsu balıkçı barınağına ait etüt proje ve Tuşba iskelesi için ödenek tahsis edilmesini istedik” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Berge: “Esnafımızın mağduriyeti giderilmeli”
YEREL HABERLER Başkan Berge: “Esnafımızın mağduriyeti giderilmeli”
Vali Bilmez, yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, yangında iş yerleri zarar gören esnafı ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Vali Bilmez’den Özalp ilçesindeki yangından zarar gören esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Özalp ilçesindeki yangından zarar ...
Erciş’te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü
YEREL HABERLER Erciş’te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü
Van SDİ’den ’40 Çizgi 40 Hadis’ sergisi
YEREL HABERLER Van SDİ’den ’40 Çizgi 40 Hadis’ sergisi
Kaçak avlanılan 4 kınalı kekliğe el konuldu
YEREL HABERLER Kaçak avlanılan 4 kınalı kekliğe el konuldu
Edremit Belediyesinden öğrencilere maske
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden öğrencilere maske
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü
YEREL HABERLER Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, ...
Vanlı şair ve yazarlardan İzmir için anlamlı şiir
YEREL HABERLER Vanlı şair ve yazarlardan İzmir için anlamlı şiir
Milletvekili Gülaçar’dan deprem değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Gülaçar’dan deprem değerlendirmesi
Muradiye’de Kızılay Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Muradiye’de Kızılay Haftası etkinlikleri
İpekyolu Belediyesi Yıldız Erkekler Futbol Ligi kura çekimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi Yıldız Erkekler Futbol Ligi kura ...
Van TSO yönetiminden örnek davranış
YEREL HABERLER Van TSO yönetiminden örnek davranış
Çaldıran’da ot yangını
YEREL HABERLER Çaldıran’da ot yangını
Aldığı ayakkabının yerine eskilerini 'Hakkını helal et' yazılı notla birlikte bıraktı
YEREL HABERLER Aldığı ayakkabının yerine eskilerini 'Hakkını helal ...
Kaymakam Aslan esnaf buluşmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan esnaf buluşmalarını sürdürüyor
Vangölü Turizm 2+1 uygulamasına geçti
YEREL HABERLER Vangölü Turizm 2+1 uygulamasına geçti
Van'da kamyonetin yakıt deposunda 154 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da kamyonetin yakıt deposunda 154 kilo eroin ele ...
Van’da 154 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 154 kilo eroin ele geçirildi
'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı'
YEREL HABERLER 'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat ...
‘Kalkınmada Yerel Vizyon’ toplantısı
YEREL HABERLER ‘Kalkınmada Yerel Vizyon’ toplantısı
Koronayı yenen başhekim görevine başladı
YEREL HABERLER Koronayı yenen başhekim görevine başladı
MHP Van İl Başkanlığının yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER MHP Van İl Başkanlığının yeni yönetimi ilk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X