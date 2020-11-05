Vanspor FK - Sivas Belediyespor: 1-2

Behçet DALMAZ / VAN,(DHA)-STAT: Atatürk
HAKEMLAR: Berkan Çetin, Arif Dilmeç, Serhat Sağır
VANSPOR FK: Bekir Demircan xRüştü Hanlı x, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Dk. 71 Üzeyir Ergün), Barış Gök x, Oktay Aydın x, Abdulkadir Özdemir xx, İlter Ayyıldız x (Dk. 46 Sedat Cengiz), Sedat Komi x (Dk. 46 Yiğit Gökoğlan x), Cihan Halil x (Dk. 46 Zafer Şensoy x), Utku Şen x (Dk. 63 Yaser Yıldız x)
SİVAS BELEDİYESPOR: Yunus Emre Kırdal xx Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xx, Uğur Mustafa Türk xx, Emre Şahin xx (Dk. 90+3 Murat Akgül), Muhammet Mustafa Gundak xx, Eyyüp Öztep xx (Dk. 46 Şevki Çınar), Mehmet Fatih Ayık xx (Dk. 72 Ozan Kılıçoğlu), Cumhur Yılmaztürk xx, Fatih Çolak xx
GOLLER: Dk. 54 Abdulkadir Özdemir (Vanspor) Dk. 40 Eyyüp Öztep, Dk. 90 Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Barış Gök, Sedat Cengiz, (Vanspor), Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak (Sivas Belediyespor) Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur maçında Vanspor Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 40´ıncı dakikada Eyyüp Gözen ve 90´ıncı dakikada Ozan Kılıçoğlu kaydetti. Ev sahibi Van FK´nın karşılaşmadaki tek gol ise Abdulkadir Özdemir´den geldi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-11-05 15:59:35
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