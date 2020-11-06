Karapet Geçidi beyaza büründü

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ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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VanBahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. VanBahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri sabahın erken saatlerinde yolu kardan temizlerken, zaman zaman etkili olan sis ve tipi sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu.

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