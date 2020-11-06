Van Gölü suları çekilince mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

Küresel ısınma ve yağış azlığından olumsuz yönde etkilenen Van Gölü sahillerinde sular çekilince, doğa harikası mikrobiyalitler de gün yüzüne çıktı.

Mikrobiyalit bakımından oldukça zengin olan Van Gölü’nde uzunlukları yer yer 23 metreyi bulan mikrobiyalitler bulunuyor. Van Gölü’nün altında bulunan çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin suların birleşimi ile oluşan ve siyano denilen bakteriler ile birleşerek ortaya çıkan mikrobiyalitler, Van Gölü sularında son dönemlerde yaşanan geri çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. Van Gölü’nün kuzeyini oluşturan Erciş sahillerinde ortaya çıkan bu mikrobiyalitler, fotoğraf ve keşif tutkunları tarafından da büyük ilgi görürken; farklı şekilleri ve desenleri ile de dikkat çekiyor. Gün yüzüne çıkan mikrobiyalitleri fotoğraflayan Ferzende Coşar, son dönemlerde küresel ısınmadan dolayı Van Gölü’nde birçok buluntunun gün yüzüne çıktığını belirterek, fotoğraf çekmek için Van Gölü sahiline geldiğinde çok enteresan şeylerle karşılaştığını, gün yüzüne çıkan bu buluntuların farklı şekilleriyle dikkat çektiğini ve araştırılması gerektiğini ifade etti.

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