Koronayı yenen iş adamından hastaneye dinlenme salonu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından korona virüs hastalığını yenen iş adamı Medeni Şengönül, hastaneye dinlenme salonu yaptı.

Yakalandığı korona virüs hastalığını atlatan iş adamı Medeni Şengönül, kardeşleri Aziz ve Raif Şengönül adına Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine dinlenme salonu yaptı. Oturma salonunun açılışında konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastanede korona virüs tedavisi gören ve bir dönem yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın taburcu olduktan sonra hastanede sağlık çalışanları için bir dinlenme odası yapmak isteği olduğunu belirterek, “Bu güzel davranışından dolayı Şengönül ailesine çok teşekkür ediyoruz. Maddi öneminden çok manevi önemi daha fazla. Yoksa devletimiz var olsun, hiçbir eksiğimiz yok. Maddi olarak hediyeye de ihtiyacımız yok ama manen bu tarz girişimler, bu tarz söylemler bizlerin ve sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu ciddi anlamda yüksek tutmaktadır. Şengönül ailesine bu anlamlı davranışları için tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Koç da, korona virüs tedavisi gördükten sonra taburcu olan iş adamının sağlık çalışanları için bir dinlenme odası yapmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Koç, “Hizmete sokulan dinlenme salonu için Vanlı iş adamı Medeni Şengönül'e sağlık çalışanları adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başhekim Çelik tarafından iş adamına plaket verilmesiyle açılış programı sona erdi.

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