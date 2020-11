Van kilimlerinin motifleri gelecek nesillere aktarılacak

Van Büyükşehir Belediyesi, kurduğu atölyelerde ürettiği kilimleri bir yandan yurt içi ve yurt dışına ihraç ederken, bir yandan da oluşturduğu ‘Van Kilimleri’ katalogunda bunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kentin gelişimi adına belediyecilik çalışmalarını titizlikle yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri için de birbirinden güzel projeleri hayata geçiriyor. Daha önce kentin tarihini ve kültürünü anlatan 12 ciltlik kitap setinin basımını yapan Van Büyükşehir Belediyesi, şimdide Van kilimlerinin tanıtım katalogunu çıkardı. Her ilmeğinde alın teri, her motifinde bir hikâye barındıran Van kilimlerini dünyaya tanıtmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Kilim Atölyeleri Sorumlusu İsa Sarıhan, “Van Büyükşehir Belediyesinin tek amacı kilim kültürünün kaybolmaması, kilim kültürünün kuşaklar boyu devam etmesinin yanı sıra özellikle kadınları evden çıkarmamız, atölyelere getirmemiz ve burada sosyalleştirmemizdir. Burada kilim dokumanın yanında kadınlara hijyen ve çocuk dersleri de verilmektedir” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin kilim atölyelerinde dokunan kilimlerin ‘Van Kilimleri’ katalogu ile kayıt altına alındığını vurgulayan Sarıhan, “Katalogda 30 Van kilimi deseni yer alıp, her desenimizin ayrı bir hikayesi var. Bu şekilde güzel bir çalışma ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını önce atölyelerde 120 kursiyerin olduğunu ancak pandemi nedeniyle bu sayının 80’e düşürüldüğünü aktaran Sarıhan, “Kadınlar burada kilimleri yaparak hem evlerine katkıda bulunuyorlar hem de yaptıkları kilimi biz birkaç aşamadan geçirdikten sonra yurt içi ve yurt dışına satışa sunuyoruz. Şu ana kadar Amerika, İspanya, İsviçre, Danimarka ve Almanya’ya gönderdik, göndermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Kadınlar ise atölyelerde hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

