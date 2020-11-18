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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası hizmete açıldı

İHA

Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası hizmete açıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm tefrişatı yapılan 4 yataklı 2 hasta odası hizmete açıldı.
Hastane Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Mehmet Kadir Bartın’ın girişimleri sonucu Van TSO tarafından 4 yataklı 2 hasta odası yeniden dizayn edildi. 2 aylık bir sürecin ardından duvar kağıtları, yataklar, monitörler ve lavabolar elden geçirilerek hazır hale getirilen 2 hasta odası için açılış töreni yapıldı. Burada konuşan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, genel cerrahi servisinde dizaynı yapılan iki odanın açılışını yaptıklarını belirterek, “Buranın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Başhekim Yardımcımız Opr. Dr. Mehmet Kadir Bartın’ın girişimleri sonucu Van TSO tarafından burada güzel bir organizasyon yapıldı. 2 aylık süreçte duvar kağıtları, yataklar, monitörler ve lavabolar elden geçirildi. Hastalara verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da arttırmak istiyoruz. Genel cerrahi servisi temel bir branş. Onun için bu odaları yeniden dizayn ettirdik. Amaç vatandaşımıza daha kaliteli hizmet vermektir. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve Van Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederim” dedi.
Opr. Dr. Mehmet Kadir Bartın ise düzenlenen 2 erken postop hasta odasının 4 yataktan oluştuğunu dile getirerek, “Tüm yüzeyler antibakteriyel malzemeler kullanılarak yenilendi. Lavabolar, duş kabinleri yenilendi. Yataklar tam otomatik yeni yataklarla değiştirildi. Çok zorda kalınırsa ikinci basamak yoğun bakım olarak da kullanılabilir. Van Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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