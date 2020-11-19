Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ülkelerine pazarlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ülkelerine pazarlanıyor

DHA

Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ülkelerine pazarlanıyor


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, her deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da pazarlanıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 3 atölyede kilim dokuyan 80 kadın, hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını sürdürmeye çalışıyor.
Van´da kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Van Büyükşehir Belediyesi´nce kentin 3 ayrı noktasına kilim atölyesi kuruldu. Her deseninde ayrı hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını yaşatmaya çalışıyor. Dokunan kilimler yurt içinin yanı sıra, gelen siparişler üzerine birçok Avrupa ülkesine de pazarlanıyor. 30 ayrı deseni bulunan Van ve Hakkari kilimleri, 80 kadın tarafından büyük bir özenle dokunuyor. Hazır hale getirilen kilimlerin metrekaresi ise 500 ile 600 TL arasında satılıyor. Kürtçe şarkılar söyleyerek kilim dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunduklarını, hem de unutulmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.
'VAN KİLİMLERİ, KADINLARIN ELLERİNDE HAYAT BULUYOR'
Van ve Hakkari yöresine ait kilimlerin kadınların ellerinde hayat bulduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kilim Atölyeleri Sorumlusu İsa Sarıhan, buradaki asıl amacın, kilim kültürünü devam ettirmek ve buraya gelen kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Sarıhan, "2001 yılından beri Van Büyükşehir Belediyemizin temel faaliyetlerinden biri olan kilim kültürünün ilerlemesi konusunda şu an 3 atölyemiz faal durumda. Burada 80 kadın istihdam ediliyor. Temel amaç kilim kültürünün devam etmesi, kuşaktan kuşağa geçmesi ve bu kültürün kaybolmaması. Burada çalışan kadınlarımız dokudukları kilimin metrekaresine göre para kazanmakta ve ailesine katkıda bulunmaktadır. Pandemiden önce 120 kadın bu atölyelerde çalışıyordu. Şu an pandemi nedeniyle 80 kadın çalışıyor. Mesela Gülsarya kiliminin hikayesi, ilk bu kilimi dokuyan kadının ismi verilmiş. Sarya´nın gülü anlamını taşımaktadır. Biz de bu desenlere sadık kalarak, desenlerin hiçbir ilmeği değiştirilmeden bu kültürü bizden sonraki gelen kuşağa aktarmayı hedefliyoruz. Taleplere göre yurt içi ve yurt dışına satışlarımız oluyor. ABD, İsveç, İspanya ve Danimarka gibi ülkelere sattığımız kilimlerimiz var. Talep karşısında biz bu kilimleri kargoyla gönderiyoruz. Bazı misafirlerimiz gelip, burada kilimlere bakıyor. Renklerde değişiklik yapıyoruz. Ama desenlerde kültürümüze bağlı kalarak hiç bir değişiklik yapmıyoruz" dedi.
VAN VE HAKKARİ'YE AİT KİLİMLERDE 30 DESEN VAR
Sarıhan, amaçlarının para kazanmak değil, kilim kültürünü devam ettirmek olduğunu ifade ederek, "Biz bu işin ticaretini değil de, bir nevi devamlılığını sağlıyoruz. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez talimat verdi. Dedi ki, kilim desenlerinizi bir kitap haline getirin. İnsanların bütün desenleri almaya belki maddi gücü yok. Ama bütün desenleri biz kitap haline getirdik. Orada desenlere bakarak, kilimlerin hikayelerini burada görebiliyorlar. Şu anda bizim üzerinde çalıştığımız 30 desenimiz var. Bu desenler Van ve Hakkari bölgesine ait. Çünkü bu 2 ilin kültürleri artık bir olmuş" diye konuştu.
'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Kursiyer olarak başladığı Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'ndeki kilim atölyesinin sorumlusu olan 1 çocuk annesi Fatma Adıyaman ise, "Pandemiden dolayı kursiyer sayımızda bir düşüş var. Şu an 80'e yakın kadın arkadaş burada çalışıyoruz. Burada çalışan kadın arkadaşlar hem ailelerine katkıda bulunuyor hem de kültürümüzü devam etmeye çalışıyorlar. İplerimiz de organiktir. Kendimiz ipleri alıp gönderiyoruz ve kök boya ile boyuyoruz. Bazı otlardan bu renkleri elde ediyoruz. Bu atölyeye sadece bir iş yeri mantığı ile değil, aile ortamı olarak bakıyoruz. Burası hepimizin ekmek kapısı. Yaptığımız bu kilimleri, gelen siparişler üzerine yurt içi ve yurt dışına pazarlıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-11-19 09:30:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun sıcaklığını ölçüyor
YEREL HABERLER 25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun ...
Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a ...
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan KOAH hastalarına ‘dışarı çıkmayın’ önerisi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan KOAH hastalarına ...
Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası ...
Vanspor FK - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
YEREL HABERLER Vanspor FK - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1
Van'da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu
Roka AVM 8. Şubesini açıyor
YEREL HABERLER Roka AVM 8. Şubesini açıyor
Van’da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon
YEREL HABERLER Van’da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon
Çaldıran Belediyesinin düzenlediği kampanyada 2 bin ünite kan bağışı alındı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin düzenlediği kampanyada 2 bin ...
Van Gölü’ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
Van’da “En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hayata geçirildi
YEREL HABERLER Van’da “En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hayata ...
Van’da fırın denetimi
YEREL HABERLER Van’da fırın denetimi
Van’da 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van'da uyuşturucu operasyonu
Başkan Vekili Sinan Aslan: “Sürekli yeni yollar açıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Vekili Sinan Aslan: “Sürekli yeni yollar ...
Başkale´de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale´de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele ...
Van'ın `Mor Menekşeleri´,Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Van'ın `Mor Menekşeleri´,Türkiye Şampiyonasına ...
Başkale’de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele ...
Hassas burun 'Poyraz', bir yılda 4 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Hassas burun 'Poyraz', bir yılda 4 kişiyi kurtardı
Van´dan dünyaya 'saç fiberi' ihracı
YEREL HABERLER Van´dan dünyaya 'saç fiberi' ihracı
Van’dan dünyaya “saç fiberi” ihracatı
YEREL HABERLER Van’dan dünyaya “saç fiberi” ihracatı
Van Büyükşehir Belediyesi ilçe duraklarını asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ilçe duraklarını ...
Van Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mahalle yolunu asfaltladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mahalle yolunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X