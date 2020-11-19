Kaymakam Aslan esnafı dinledi, gençlerle bir araya geldi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan; mahalle, aile, gençlik ve esnaf buluşmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Bahçıvan Mahallesi Eski Meydan 1 ve 2’inci Sokak esnafıyla buluşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sorunları ve talepleri dinledi. Esnaf; sokağın çevre ve peyzaj olarak yeniden düzenlenmesini, daha iyi bir şekilde ışıklandırılmasını, sokağa çöp konteyneri bırakılmasını ve düzensiz araç parkının önlenmesini talep etti.



“Sorunları ve problemleri sizden duymak istedim”

Başkan Vekili Aslan, vatandaşların taleplerini gerekli yerlere ilettiğini belirterek, “Amacımız sorunları, sıkıntıları yerinde görmek. Sadece bu sokakta değil, diğer birçok sokakta da trafik sorunu var. Yolların, kaldırımların bozuk olması problemi var. Diğer alt yapı kuruluşlarıyla ilgili problemler var. Her gittiğim yerde bunları duyuyorum. Bu sene ilçeye bağlı sokaklarda çalışma yaptık, inşallah önümüzdeki yıl daha fazla sokakta çalışma yapacağız. Bu ziyaretlerdeki amacım kaymakamlıktan, belediyeden kaynaklı sorunlar varsa bizzat bunları sizden duymak. Eski VASKİ hizmet binasıyla ilgili talepleriniz oluyor. Bu bina bizim sorumluluğumuzda değil ama ben bu taleplerinizi gerekli yerlere iletirim” dedi.



“Bir tek amacımız var Van’a hizmet etmek”

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gençlerle İpekyolu Gençlik Merkezinde bir araya gelen Kaymakam ve Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerle tek tek tanıştı. Aslan, gençlerle buluşmanın çok faydalı olduğunu ifade ederek, “Ara ara sizin gibi pırıl pırıl gençlerle buluşuyorum. Bunun asıl amacı samimi bir ortamda bana sormak istediğiniz bir şey varsa veya benim şehir adına sizden öğrenmem gereken bir şey varsa bunu duymak öğrenmek. Ben bu buluşmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Liseden, üniversiteden mezun olmuş arkadaşlarla görüşüyorum, fikirlerini, projelerini dinliyorum. Yaptığınız projelerde uygulanabilir şeyler varsa, bunları değerlendirelim istiyorum. Bir tek amacımız var Van'a hizmet etmek. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepinizin bu genç yaşta bilinçli olması çok güzel gerçekten. Bir insanın hayatına olumlu anlamda dokunmak o kadar kutsal ki. Bu bilinçte olmak bile sizi diğer insanlardan farklı kılıyor” diye konuştu.

Gençler, program sonunda gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek canlı performans sergiledi.

Başkan Vekili Aslan’a, ziyaretlerde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

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