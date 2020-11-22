19'unda gelin 20'sinde öğrenci oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19'unda gelin 20'sinde öğrenci oldu

DHA

19'unda gelin 20'sinde öğrenci oldu


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN,(DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde ilkokulun ardından eğitimine devam edemeyen Afet Kuşman Özkaçmaz, (40) 19'unda evlenip, 20 yaşında yeniden öğrenci oldu. Ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi alan ve halen yüksek lisans öğrencisi olan Özkaçmaz, kadınlara hayallerinin peşinde gitmelerini söyleyerek, "Kadınlardan onlara dayatılan hiçbir şeyi kabul etmemelerini istiyorum. Bu hayat bizim, yaşamak istediklerimizi biz belirleriz. Hayallerimizden vazgeçmeyelim" dedi.
Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuklu ailenin kızı olan Afet Kuşman Özkaçmaz, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. 19 yaşında evlenen Özkaçmaz, o tarihte, eşine tek şartının okumak olduğunu söyledi. Eğitimine 20 yaşında yeniden başlayan Özkaçmaz, tek hayali olan kaymakamlık için ortaokul ve liseyi bitirip, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Üniversiteden başarıyla mezun olan Afet Kuşman Özkaçmaz'ın kamakamlık hayali, yaş sınırı nedeniyle gerçeğe dönüşemedi.
`EŞİM KARŞIMDA DEĞİL YANIMDA OLDU´
Halen aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olan Özkaçmaz, "Evliyim ve 4 çocuk annesiyim. 11 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Yaşadığımız dönemde eğitimde çok fazla fırsat eşitliği yoktu. Dolayısıyla okuyamadım. Ama hayalimde kaymakamlık mesleği vardı. Evlendiğimde eşime ilk şartım; 'Ben okuyacağım. Bana karşı çıkmayacaksın' oldu. Eşim de çok destek oldu. Hiçbir zaman karşımda olmadığı gibi çok desteğini de gördüm. Bunları başarırken zorluğunu yaşadım. Çünkü zaman zaman tepkilerle karşılaştık. Biliyorsunuz doğuda kadın olmak zor. Her ne kadar biz onu göremesek de hayatımızda var olan kurallar. Biz de geleneksel olarak bunları yaşıyoruz. Tabii ki güzel değerlerimiz var. Bunları yaşatacağız ama olumsuzlukları da hep birlikte mücadele ederek silmek zorundayız. Bunu ancak biz kadınlar yapabiliriz. Çünkü kadın olmak çok önemli. Toplumun temel taşıdır kadınlar ve yarının aydın geleceğini oluşturan bireyler yetiştirir" dedi. 
`KAYMAKAM OLMAK İSTİYORDUM´
Özkaçmaz, 19 yaşında evlendiğini, 20 yaşında anne olduğunu ama aynı zamanda okul hayatına başladığını belirterek, "19 yaşımda evlendim 20 yaşında anne oldum ama okumaya devam ettim. Ortaokul, lise ardından da üniversite.  Üniversitede de özellikle Kamu Yönetimi bölümünü çok istedim. Amacım kaymakam olabilmekti. Bunun için mücadele etmem gerekiyordu. Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. Bu bölümü de bitirebilmek için sürekli çalıştım. Çocuğum küçüktü ve diğer çocuklarımı da okula gönderdikten sonra kütüphaneye dönüştürdüğüm mutfağımda yoğun bir şekilde çalışıp, bölümü bitirdim. Ve bölümü yüksek notlarla geçmeyi başardım. Kaymakam olamadım ama eğitimime devam etmeyi sürdürdüm. Bu benim için bir yaşam biçimi haline geldi. Sürekli bir şeyler okumayı istiyorum" ifadelerini kullandı.
OKUMA AŞKIM ÇOCUKLARIMA AYNA OLDU
Kendisinin okuma aşkının çocuklarına da yansıdığını anlatan Özkaçmaz, çocuklarının da okumayı çok sevdiğini ve okullarında başarılı olduklarını söyledi. Özkaçmaz, "Çocuklar gözlemleyerek öğrenirler. Çocuklarım bendeki okuma aşkını gördüler, daha çok öğrendiler, daha çok heveslendiler. Çocuklarıma ayna oldum. Şu anda ikinci üniversitemi okuyorum ve kendi bölümümde yüksek lisans yapıyorum. Evde akşam olunca herkes ders çalışıyor. Eşimde işten gelip bizi öyle görünce, kitaplıktan kitap alıp, okuyor. Çocukların davranışları etkili oluyor. Anne baba modeldir" dedi.
'HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN'
Özkaçmaz, kadınlara hayallerinin peşinde gitmelerini söyleyerek, "Ben kadınlara özellikle şunu söylemek istiyorum; Onlara dayatılan hiçbir şeyi kabul etmemelerini istiyorum. Bu hayat bizim, yaşamak istediklerimizi biz belirleriz. Biz güçlüyüz ama kararlı yürüyebilirsek. Hayallerimizden vazgeçmeyelim. Ama verdiğimiz mücadele fazla olmalı" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2020-11-22 09:57:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Van’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
SP İl Başkanı İlhan: “Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van’a kazandırdıkları nelerdir?”
YEREL HABERLER SP İl Başkanı İlhan: “Kent Danışma Kurulu ...
4 yaşındaki çocuk yanarak can verdi
YEREL HABERLER 4 yaşındaki çocuk yanarak can verdi
Bir otomobilden 10 kaçak göçmen indi
YEREL HABERLER Bir otomobilden 10 kaçak göçmen indi
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetler titizlikle yürütülüyor
YEREL HABERLER Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetler ...
Van’da ‘Kadına Şiddete Hayır’ temalı el emeği sergisi
YEREL HABERLER Van’da ‘Kadına Şiddete Hayır’ temalı el emeği sergisi
Van’da “Dünya Prematüre Günü” etkinliği
YEREL HABERLER Van’da “Dünya Prematüre Günü” etkinliği
Çatak'ta 'Arama Kurtarma Operasyon Merkezi' kuruldu
YEREL HABERLER Çatak'ta 'Arama Kurtarma Operasyon Merkezi' kuruldu
‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilin bagajında bile düzensiz göçmen çıktı
YEREL HABERLER ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilin bagajında bile ...
Çatak’ta ‘Arama Kurtarma Operasyon Merkezi’ kuruldu
YEREL HABERLER Çatak’ta ‘Arama Kurtarma Operasyon Merkezi’ kuruldu
Erciş'te bazı esnaf, kısıtlamayı yanlış anladı
YEREL HABERLER Erciş'te bazı esnaf, kısıtlamayı yanlış anladı
Van'da 66 kilo toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 66 kilo toz esrar ele geçirildi
Van’da 66 kilo toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 66 kilo toz esrar ele geçirildi
Vani Mehmed Efendi’nin ismi Gürpınar ilçe meydanına verilecek
YEREL HABERLER Vani Mehmed Efendi’nin ismi Gürpınar ilçe meydanına ...
Herkes yasak sandı şehir boş kaldı
YEREL HABERLER Herkes yasak sandı şehir boş kaldı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Kış mesaisi başladı, lastikçilerde kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Kış mesaisi başladı, lastikçilerde kuyruk oluştu
Van kedileri, sağlıklı bir nesil için düzenli olarak bu teste tabi tutuluyor
YEREL HABERLER Van kedileri, sağlıklı bir nesil için düzenli olarak ...
Van'da yasak öncesi hareketlilik
YEREL HABERLER Van'da yasak öncesi hareketlilik
Sanatçı Aydın Aydın’dan çarpıcı eylem İstanbul’da gülmeyi satan Aydın Aydın’a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sanatçı Aydın Aydın’dan çarpıcı eylem İstanbul’da ...
Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı seçildi
YEREL HABERLER Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan ...
Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” söyleşisi
YEREL HABERLER Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” söyleşisi
Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nde anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ...
Van TSO’dan sosyal sorumluluk örneği
YEREL HABERLER Van TSO’dan sosyal sorumluluk örneği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X