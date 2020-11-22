19'unda gelin 20'sinde öğrenci oldu



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN,(DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde ilkokulun ardından eğitimine devam edemeyen Afet Kuşman Özkaçmaz, (40) 19'unda evlenip, 20 yaşında yeniden öğrenci oldu. Ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi alan ve halen yüksek lisans öğrencisi olan Özkaçmaz, kadınlara hayallerinin peşinde gitmelerini söyleyerek, "Kadınlardan onlara dayatılan hiçbir şeyi kabul etmemelerini istiyorum. Bu hayat bizim, yaşamak istediklerimizi biz belirleriz. Hayallerimizden vazgeçmeyelim" dedi.

Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuklu ailenin kızı olan Afet Kuşman Özkaçmaz, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. 19 yaşında evlenen Özkaçmaz, o tarihte, eşine tek şartının okumak olduğunu söyledi. Eğitimine 20 yaşında yeniden başlayan Özkaçmaz, tek hayali olan kaymakamlık için ortaokul ve liseyi bitirip, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Üniversiteden başarıyla mezun olan Afet Kuşman Özkaçmaz'ın kamakamlık hayali, yaş sınırı nedeniyle gerçeğe dönüşemedi.

`EŞİM KARŞIMDA DEĞİL YANIMDA OLDU´

Halen aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olan Özkaçmaz, "Evliyim ve 4 çocuk annesiyim. 11 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Yaşadığımız dönemde eğitimde çok fazla fırsat eşitliği yoktu. Dolayısıyla okuyamadım. Ama hayalimde kaymakamlık mesleği vardı. Evlendiğimde eşime ilk şartım; 'Ben okuyacağım. Bana karşı çıkmayacaksın' oldu. Eşim de çok destek oldu. Hiçbir zaman karşımda olmadığı gibi çok desteğini de gördüm. Bunları başarırken zorluğunu yaşadım. Çünkü zaman zaman tepkilerle karşılaştık. Biliyorsunuz doğuda kadın olmak zor. Her ne kadar biz onu göremesek de hayatımızda var olan kurallar. Biz de geleneksel olarak bunları yaşıyoruz. Tabii ki güzel değerlerimiz var. Bunları yaşatacağız ama olumsuzlukları da hep birlikte mücadele ederek silmek zorundayız. Bunu ancak biz kadınlar yapabiliriz. Çünkü kadın olmak çok önemli. Toplumun temel taşıdır kadınlar ve yarının aydın geleceğini oluşturan bireyler yetiştirir" dedi.

`KAYMAKAM OLMAK İSTİYORDUM´

Özkaçmaz, 19 yaşında evlendiğini, 20 yaşında anne olduğunu ama aynı zamanda okul hayatına başladığını belirterek, "19 yaşımda evlendim 20 yaşında anne oldum ama okumaya devam ettim. Ortaokul, lise ardından da üniversite. Üniversitede de özellikle Kamu Yönetimi bölümünü çok istedim. Amacım kaymakam olabilmekti. Bunun için mücadele etmem gerekiyordu. Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. Bu bölümü de bitirebilmek için sürekli çalıştım. Çocuğum küçüktü ve diğer çocuklarımı da okula gönderdikten sonra kütüphaneye dönüştürdüğüm mutfağımda yoğun bir şekilde çalışıp, bölümü bitirdim. Ve bölümü yüksek notlarla geçmeyi başardım. Kaymakam olamadım ama eğitimime devam etmeyi sürdürdüm. Bu benim için bir yaşam biçimi haline geldi. Sürekli bir şeyler okumayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

OKUMA AŞKIM ÇOCUKLARIMA AYNA OLDU

Kendisinin okuma aşkının çocuklarına da yansıdığını anlatan Özkaçmaz, çocuklarının da okumayı çok sevdiğini ve okullarında başarılı olduklarını söyledi. Özkaçmaz, "Çocuklar gözlemleyerek öğrenirler. Çocuklarım bendeki okuma aşkını gördüler, daha çok öğrendiler, daha çok heveslendiler. Çocuklarıma ayna oldum. Şu anda ikinci üniversitemi okuyorum ve kendi bölümümde yüksek lisans yapıyorum. Evde akşam olunca herkes ders çalışıyor. Eşimde işten gelip bizi öyle görünce, kitaplıktan kitap alıp, okuyor. Çocukların davranışları etkili oluyor. Anne baba modeldir" dedi.

'HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN'

Özkaçmaz, kadınlara hayallerinin peşinde gitmelerini söyleyerek, "Ben kadınlara özellikle şunu söylemek istiyorum; Onlara dayatılan hiçbir şeyi kabul etmemelerini istiyorum. Bu hayat bizim, yaşamak istediklerimizi biz belirleriz. Biz güçlüyüz ama kararlı yürüyebilirsek. Hayallerimizden vazgeçmeyelim. Ama verdiğimiz mücadele fazla olmalı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-11-22 09:57:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.