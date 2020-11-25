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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı

İHA

MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı

Müstakil Halı Temizlemeci İş Adamları Derneği (MÜHİAD) Van Şubesi hizmete başladı.
Derneğin kurulması ve amacıyla ilgili açıklamada bulunan MÜHİAD Kadın Girişimciliği Komite Başkanı ve aynı zamanda Turkuaz Halı Yıkama Fabrikası sahibi Esra Gürcan, yaptıkları işin insan sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini ifade ederek, bu anlamda sağlıklı, kaliteli ve profesyonel bir çalışmanın olması gerektiğini söyledi. Sektörde çok büyük bir eksikliği fark ettiğini, en ufak bir sorunda bile danışabileceği bir oluşumun olmadığına dikkat çeken Gürcan, “Çalışmalarımı geliştirmek için araştırmalar yaparken, sektörde çok büyük bir eksiklik olduğunu fark ettim. Çalışmalarımızla ilgili yaşadığım en ufak bir sıkıntıda bile çevremde danışabileceğim, bilgi edinebileceğim bir oluşum yoktu. Bende sosyal medya üzerinde, Türkiye’nin çeşitli illerinde aynı mesleği icra eden meslektaşlarımla tanıştım. Daha sonra 11 kurucu üye ile 5 Haziran 2020 tarihinde Ankara merkezli derneğimizi kurduk” dedi.
Derneğin kurucu üyelerinin her birinin kendi illerinde dernek başkanlıkları yapmış, büyük başarılar elde etmiş iş insanlarından oluştuğunu dile getiren Gürcan, “Mesleğimiz, daha yeni Anayasa’nın 3308 Sayılı Kanunuyla meslek olarak kabul görmüştür. Şu anda kendimize ait bir odamız bile yok. Sadece Ankara’nın kendine ait bir odası var. Diğer tüm illerdeki meslektaşlarımız çeşitli odalara bağlı çalışmaktadır. Karma odalara kayıtlı olan meslektaşlarımızın sorunlarıyla kendi illerinde bulunan halı yıkama dernekleri yardımcı olmaktadır” ifadelerini kullandı.
MÜHİAD’ın kurulmasıyla birlikte artık meslektaşlarının çalacağı bir kapıları olduğunu vurgulayan Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sektörümüz ile ilgili yılda iki ya da üç defa fuarlar düzenleniyor. Halı temizleme sektörü artık sanayileşmede büyük bir rol aldı ve ciddi sermaye gerektiren bir sektör olduk. Eğer bir sektör, fuarlar açabilecek kapasiteye ulaşmış, sanayileşmede de gelişmişse, o sektör saygınlığı ve iş adamlığını hak etmiştir.”
MÜHİAD olarak sektörün en büyük sorunu olan eğitimi üstlendiklerini belirten Başkan Gürcan, “Korona virüs pandemisi nedeniyle bizler de eğitimlerimizi online olarak üyelerimize sunuyoruz. Tamamıyla uzman kişilerce sunulan bu eğitimlerde üyelerimiz bilgilendirilmektedir. Her hafta düzenli olarak yapılan bu eğitimlerimiz bundan sonra da devam edecektir. İlimizde ve diğer illerde derneğimize danışarak sektöre giren kadınlar oldu. Bizler elimizden geldiğince bize danışanlara desteğimizi sunduk, bundan sonrada sunmaya devam edeceğiz. Amacımız sağlam, kaliteli ve profesyonel bir sektör olmaktır” diye konuştu.
İleriki süreçte sektöre fayda sağlayacak eğitim seminerleri de düzenleyeceklerini ifade eden Gürcan, “Halı tanıtımından yıkamaya, deterjan kullanımından ilk yardıma, işletme eğitiminden kişisel gelişime kadar birçok konuda seminerlerimiz olacaktır” dedi.
MÜHİAD’ın özellikle kadın girişimcilerin artması için var olan bir oluşum olduğunu belirten Gürcan, “MÜHİAD’ın farkı, Türkiye geneli bir dernek ve bütün illerden ulaşılabilecek olmasıdır. Şu anda da MÜHİAD, Türkiye’de sektörün lideri olma konusunda hızla ilerliyor. Sektörümüze faydalı olacak önemli projelerimiz var. Bunları en kısa zamanda hayata geçireceğiz” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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