Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da günlerdir beklenen mevsimin ilk karı yağdı. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizliğe bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklar, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Van'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini yitirmesiyle birlikte kentte ilk kar yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezini de beyaza bürüdü. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizliğe bürünen kent merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-12-20 09:40:27
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