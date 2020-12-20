Van, cazibe merkezi üssü oluyor



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN'da Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı kapsamındaki 'Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 32 fabrika binası ve sosyal tesislerle birlikte 54 bin metrekare kapalı alan inşa edildi. Yaklaşık 52 milyon TL bütçeli proje kapsamında 2 bin kişi istihdam edildi.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 virüsü, yeni çalışmaları beraberinde getirirken, bunların başında ise tedarik zincirlerine de temizlik kriteri geldi. Tekstil sektöründe pandemi öncesinde iş gücü maliyeti düşük bölgeleri tercih eden Avrupa ülkeleri, "hijyen" ile ilgilili yönünü Türkiye'ye çevirdi. Bu kapsamda Van, Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı ile önemli avantajlar elde ederek, Doğu Anadolu'nun yükselen yıldızı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 bütçe görüşmelerinin sona erdiğini belirterek,"Maalesef bütçe görüşmelerinde de gördük ki muhalefet bir yandan hükümetimizi işsizlik rakamları üzerinden eleştirirken diğer yandan yatırımlara karşı çıkıyor. Yatırımcılar arasında da kimlik siyaseti güderek ayrımcılık yapıyor. Karşımızda adeta sermaye faşisti bir muhalefet var" dedi.

VAN TEKSTİL PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ

Hükümetin, Türkiye'nin dört bir yanına yatırım götürmek için insan üstü bir gayret gösterdiğini ifade eden Bakan Varank, özellikle terörden çok çekmiş bölgelerdeki genç ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürüttüklerini, bu projeler arasında da Van Tekstil Kent Projesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Varank, Van'da sıfırdan bir tekstil kümelenmesi oluşturduklarını, ileri ve geri bağlantılarıyla bölge sanayisinin lokomotifi olacak bir altyapıyı kazandırdıklarını anlatarak,"Biliyorsunuz imalat sanayi sektörleri arasında, en fazla net ihracatı hazır giyimde yapıyoruz. 1 milyonun üzerinde emekçi, doğrudan tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışıyor. Kadın istihdamının oranı ise yüzde 68. İşte Van Tekstil Kent, hali hazırdaki rekabet gücümüzü daha da yukarıya çekmemize yarayacak bir yatırım. Hepsinden önemlisi de, kadın ve gençlerin istihdama katılmasına öncü bir rol üstlenecek"diye konuştu.

BİNLERCE GENCİMİZ İSTİHDAM EDİLİYOR

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise , Van'ın genç nüfusu ile öne çıktığını belirterek "340 bine yakın 14-29 yaş aralığında gencimiz var. 2013'te yapımına başlanan 2017'de tamamlanan Tekstilkent'te yüzde 60'ı kadın olmak üzere gençler istihdam ediliyor. Şu anda binlerce Vanlı gencimiz istihdam ediliyor. Bu gençlerimizin ürettiği ürünler başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Büyükşehirlere çalışmak için giden gençlerimiz bu iş olanaklarından dolayı memleketimize geri dönüyorlar. Avrupa ülkeleri, pandemi sürecinde Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin sağlık sistemlerindeki problemlerden dolayı özellikle üretimin çoğunu Türkiye'ye ve özelde de bölgemize kaydırmış durumda" diye konuştu.

'EN BÜYÜK RAKİPLERİMİZ BANGLADEŞ VE HİNDİSTAN'

Teşviklerden yararlanmak için yatırımını Van'a taşıyan bir işletmenin yetkilisi Zozan Adıyan, "En büyük rakiplerimiz Bangladeş ve Hindistan. Sağlık konusunda çok fazla önlem alamadıkları için bütün siparişlerin bize kayacağını düşünüyoruz. 2021 yılına çok hızlı bir şekilde giriş yapacağız."dedi.

TEKSTİLKENT PROJESİ

Van'daki Tekstilkent Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı DAKA tarafından desteklendi. Proje ile 32 fabrika binası ve sosyal tesislerle birlikte 54 bin metrekare kapalı alan inşa edildi. Yaklaşık 52 milyon TL bütçeli proje kapsamında 2 bin kişi istihdam edildi.

2017'de sonuçlanan bu projeyi, 2019'da startı verilen Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Projesi izledi. 16 milyon TL'lik bu proje ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yatırım alanı ihtiyacı karşılanacak. Proje kapsamında her biri 5 ila 10 dekar arasında değişen 70 alanın altyapısı tamamlanacak.

HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Program ile imalat sanayisinde yarım kalmış tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılmasına destek veriliyor. Program kapsamındaki 23 il şöyle: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2020-12-20 13:05:33



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