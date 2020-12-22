Van Gölü'ndeki tekne faciasında 12 kişi hakkında 38,5'ar yıl hapis istemiyle dava

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'ndeki tekne faciasında 12 kişi hakkında 38,5'ar yıl hapis istemiyle dava

DHA

Van Gölü'ndeki tekne faciasında 12 kişi hakkında 38,5'ar yıl hapis istemiyle dava


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde 27 Haziran günü 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin iddianame hazırlandı. Van 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu, 12 kişi hakkında 38 yıl 6 'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi, kancalama yöntemi ile gölden çıkarıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. 145 gün süren 35 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın ardından 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında 'Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.
Göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının basit hali 3 yıldan 8 yıla, nitelikli halinden ceza istendiği için cezaları yarısından bir katına kadar arttırılıyor. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçunun da cezası 2 yıldan 15 yıla kadar, 'Bilinçli taksir' hali olarak ceza istendiği için de ceza üçte birden yarısına kadar arttırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2020-12-22 11:43:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da suni tohumlama hizmeti
YEREL HABERLER Van’da suni tohumlama hizmeti
Van’da tablet bilgisayarlar ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi
YEREL HABERLER Van’da tablet bilgisayarlar ilçe milli eğitim ...
Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi
YEREL HABERLER Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi
(Özel) Fedakar öğretmen 15 öğrenciyi daha uzaktan eğitimle buluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) Fedakar öğretmen 15 öğrenciyi daha uzaktan ...
Van'da yağan kar vatandaşları sevindirdi
YEREL HABERLER Van'da yağan kar vatandaşları sevindirdi
Van’da kar yağışı
YEREL HABERLER Van’da kar yağışı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Van’da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı Hava dezenfekte cihazı İngiltere laboratuvarlarında tam not aldı İŞGEM Başkanı Gedik: “İnsanlık açısından önemli bir buluş”
YEREL HABERLER Van’da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 ...
Norduz koyununun 13 kaburgası var, sadece Van'da yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Norduz koyununun 13 kaburgası var, sadece Van'da ...
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
YEREL HABERLER Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Erciş’te bin 742 adet fidan dikildi
YEREL HABERLER Erciş’te bin 742 adet fidan dikildi
Erciş Belediyesinden caddelerde dekoratif çalışmalar
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden caddelerde dekoratif çalışmalar
Edremit Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
Şehit Gazi Sendikasından MHP'ye ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Gazi Sendikasından MHP'ye ziyaret
Gürpınar Belediyesinde sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinde sözleşme sevinci
Tuşba Belediyesinden sağlık ve güvenlik çalışanlarına sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden sağlık ve güvenlik çalışanlarına ...
Van Spor FK’nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Van Spor FK’nin yükselen yıldızı Barış Gök ...
Başkale Müftüsü Durmuş göreve başladı
YEREL HABERLER Başkale Müftüsü Durmuş göreve başladı
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
YEREL HABERLER Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Muş ve Bitlis’te 189 bin 180 dekar alanda toplulaştırma yapıldı Van’da çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Muş ve Bitlis’te 189 bin 180 dekar alanda ...
İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Van'da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Van'da kısıtlama sessizliği
Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X