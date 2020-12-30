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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ensari’den uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteği

İHA

Başkan Ensari’den uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteği

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet hediye etti.
Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte bilgisayarı olmayan öğrencilere belediye başkanlığınca tabletler dağıtılmaya devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde eğitimlerine devam eden minik öğrencileri ziyaret eden Başkan Ensari, çocuklara eğitimlerinden geri kalmamaları için tablet hediye etti.
Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile Tekindere ve Umuttepe mahallelerini ziyaret ederek, öğrencilere tablet hediye etti. Çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için belediye olarak her türlü hizmeti yaptıklarını belirten Başkan Ensari, "Dünyada ve ülkemizde pandemi süresince yüz yüze verilen eğitimin ardından uzaktan eğitime geçildi. Özellikle ilçe kırsalında ikamet eden ve aynı zamanda bilgisayarı bulunmayan öğrencilerimiz bulunmaktadırlar. Çocuklarımızın eğitimleri bizler için çok önemlidir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için bilgisayarı bulunmayanlara tablet hediye ederek, uzaktan verilen eğitimlere kesintisiz olarak devam etmelerine katkıda bulunuyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak maddi durumu iyi olmayan ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için her türlü hizmeti yaptık yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
Tablet alan minik öğrenciler ise Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teşekkür ederek, hediye edilen tabletlerle uzaktan verilen eğitimlere düzenli katılacaklarını söyleyerek, “Devletimize ve milletimize birer hayırlı birey olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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