Edremit’te ‘Okulum Temiz’ belgeleri dağıtıldı

Van’ın Edremit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğinde başlatılan ‘Okulum Temiz’ belgelendirme sürecini tamamlayan okullara belgeleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla başlatılan 'Okulum Temiz' belgelendirme programı kapsamında yapılan çalışmaları başarıyla tamamlayan okullara belgeleri verildi. Söz konusu çalışma kapsamında Edremit ilçesinde pandemi koşullarında gerekli kriterleri yerine getirerek belge almaya hak kazanan okulların belgeleri okul yöneticilerine teslim edildi.

Okul yöneticilerine Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ile birlikte belgeleri takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, okulların açılması ve bundan sonraki süreçte eğitim kurumlarında hijyen ve enfeksiyon konularında gerekli çalışmaları yapması açısından önemli olduğuna değindi. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu kapsamında yapılan çalışmanın Van’da da titizlikle sürdüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, "Bakanlığımızın okulların açılması için yapılan hazırlıklarda yol gösterici önemli bir uygulaması. Bu çalışma hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacak. Bizim öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bu konuda eğitimler aldı. Süreç işlerken, okullarımızdaki hijyen konularında farkındalığı arttırdık ve okullardaki düzenlemeleri buna göre yaptık” dedi.

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