İran depreminin vurduğu Van'da hayatını kaybeden 10 kişi dualarla anıldı

Behçet DALMAZOrhan AŞANHarun AKSU/VAN, (DHA)İRAN'ın Hoy kentinde geçen yıl 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9'luk depremde, Van'ın Başkale ilçesinde yaşamını yitiren, 4'ü çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı anma programında, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Vali Bilmez, "İlk hak sahipliği ve yer seçim belgesini getiren 150 ailenin konutları daha önce ihale edilmişti. 133 ailenin de ihale süreci devam ediyor. Şu ana kadar 1000 konutluk hak sahipliği kesinlik kazandı. 852 vatandaşımız ise yer seçim belgesini ibraz etti, 139 vatandaşımızın yer sorunu devam ediyor. Onların da bir an önce kendi varisleri ile yer kısmını çözmesi lazım" dedi.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahalleleri, Hoy kentinde geçen yıl 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar Mahallesi'nde 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Depremde yaşamını yitiren toplam 10 kişi için Özpınar Mahallesi'nde bugün anma programı düzenlendi. Anma programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale Kaşmakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Başkale 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, AFAD ve Kızılay temsilcileri ile depremzedelerin yakınları katıldı. Özpınar İlkokulu ve Ortaokulu önünde kurulan çadırda düzenlenen anma programında, depremde hayatını kaybedenler için önce Kur'an-ı Kerim ardından İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından dua okundu. Vali Bilmez daha sonra Türk Kızılay Van ve Başkale şubelerince karavanalarda yapılan yemekleri kendi elleriyle depremzede ailelere dağıttı.

KONTEYNERDE YAŞAYAN AİLELERE ZİYARET

Vali Bilmez, daha sonra ailelerin yaşadığı konteynerleri ziyaret etti. Mahalle muhtarı Cezmi Arslan ve ailesinin yaşadığı konteyneri ziyaret eden Vali Bilmez, kendisine Türkçe 'Hoş geldiniz diyen' kadına Kürtçe 'Hoş bulduk' diye cevap verdi. Depremzede aile ile bir süre sohbet eden Bilmez, depremzedeler için yapacakları evlerin projelerini anlattı.

Vali Bilmez, geçen yıl 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 67 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını söyledi. Bilmez, "Son 30 yılın en ciddi karının yağdığı bir yılda, kış şartlarının en zor olduğu bir haftada bu deprem meydana gelmişti. Devletimiz bütün birimlerini seferber ederek, vatandaşla el ele verip yaraları en hızlı bir şekilde sarmaya çalıştı, vatandaşımızın hizmetine koştu. Sadece devletimiz değil Trabzon´dan, Adana´dan, İzmir´den, Hatay´dan, Sinop´tan, Zonguldak´tan, İstanbul´dan herkes yanımızda olmaya çalıştı ve bize katkı sunmaya çalıştı. Bunun için vatandaşlarımız adına, kent valisi olarak şahsım adına herkese teşekkür ediyorum" dedi.

`RAHMETLE ANIYORUZ´

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıkları belirten Vali Bilmez, "Bugün depremin yıl dönümünde ölümün meydana geldiği 3 köyü ziyaret edip sonra Albayrak taburunda Başkale ilçemizin bütün muhtarlarıyla konut yapımı, hak sahipliği ve diğer çalışmalarımızla ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini dinleyeceğiz. Biz bugün onları unutmadık, onların yanında olduk. Onlar kendi konutlarına yerleşinceye kadar bu işin takipçisi olacağız. Depremin ilk gününden beri hep yanlarında olduk İnşallah bundan sonra da yanlarında olacağız. Sayın İçişleri Bakanı'mızın da bütün hemşerilerimize selamları var. Depremi unutmadığını her aşamasının takip edildiğinin bilinmesini istiyoruz. İlk hak sahipliği ve yer seçim belgesini getiren 150 ailenin konutlarını daha önce ihale edilmişti. 133 ailenin de ihale süreci devam ediyor. Şu ana kadar bin konutluk hak sahipliği kesinlik kazandı. 852 vatandaşımız ise yer seçim belgesini ibraz etti. 139 vatandaşımızın yer sorunu devam ediyor. Onların da bir an önce kendi varisleri ile yer kısmını çözmesi lazım" diye konuştu.

Özpınar Mahallesi'nin muhtarı Cezmi Arslan ise depremin ardından devletin tüm birimleriyle seferber olduğunu söyleyerek, "Depremin hemen ardından devletimiz bütün kurumlarıyla bizlere yardımcı oldu. İlk etapta 820 depremzede için yapılacak olan evlerin ihalesi yapıldı. 1000 ev de önümüzdeki yıl yapılacak. Bizi konteynere yerleştirdi. Burada bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Bilmez, buradaki programın ardından depremin vurduğu Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerini de ziyaret ederek, depremzedelerin sorunlarını dinledi. Bilmez, daha sonra Başkale ilçesindeki tüm muhtarların yer aldığı Albayrak Komutan Yardımcılığı Alayı'nda düzenlenen toplantıya katıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

