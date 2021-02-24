Türkiye şampiyonu Nevin İnce, 2024 Yaz Olimpiyatları'na bilendi Milli sporcu Nevin İnce: “Hedefim 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türk Bayrağı'nı dalgalandırıp, herkese İstiklal Marşı’nı okutmaktır”

İstanbul’da 7 Şubat’ta yapılan U20 Salon Yarışmaları'nda Türkiye şampiyonu olan Nevin İnce, “Hedefim, 2024 Yaz Olimpiyatları' nda Türk Bayrağı'nı dalgalandırıp, herkese İstiklal Marşı’nı okutmaktır” dedi.

İstanbul’da 7 Şubat' ta yapılan U20 Salon Yarışmaları'nda Türkiye şampiyonu olan Nevin İnce, memleketi Van’da antrenmanlarına başladı. Van Atatürk Stadı' nda hocası Münir Akkoyun gözetiminde antrenmanlarını sürdüren İnce, hedefinin 2024 Yaz Olimpiyatları olduğunu söyledi. İstanbul’da yapılan U20 Salon Yarışması'nda 400 metreyi 55.52’lik dereceyle bitirip dünya rekorunu kırdığını ifade eden İnce, “7 Şubat’ta İstanbul’da yapılan U20 Türkiye Salon Yarışmaları'nda 400 metre branşında koşarak hem Türkiye şampiyonu oldum hem de Avrupa barajını geçtim. Bunun yanında dünya şampiyonu Mizgin Ay’a ait olan rekoru da yaklaşık bir saniye olarak geliştirdim. O anki mutluluğumu anlatamam. Yine 13 Şubat tarihinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılan Balkan yarışmalarında da 400 metre koşarak üçüncü oldum. Kısa sürede hedefim yazın yapılacak olan Avrupa yarışmasında en iyi şekilde ülkemi temsil etmektir” şeklinde konuştu.

20 Şubat’ta İstanbul’da yapılan Balkan yarışmasında kendinden 1112 yaş büyüklerle yarışmanın kendisi için bir tecrübe olduğunu vurgulayan İnce, “Kendinden büyüklerle yarışmak benim için tecrübe oldu. Bu, sabır işidir. Azmim ve hırsımın yanında hocamın destekleri başarmamda etkili oldu. Sporcu kardeşlerime tavsiyem; hocalarına güvensinler, inansınlar” ifadelerini kullandı.

3 yıl önce başladığı atletizmde 35’e yakın derecesinin olduğunu aktaran başarılı sporcu, “Hedefim; 2024 olimpiyatlarına katılmak, olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak ve herkese İstiklal Marşı’nı okutmaktır” diye konuştu.

Nevin İnce’nin Hocası Münir Akkoyun ise Van’da birçok başarılı sporcunun yetiştiğini dile getirerek, “Nevin İnce, dünya rekorunu kırarak milli takıma seçilmiştir. Van’da birçok sporcu Nevin İnce’nin yolunda ilerliyor. İnşallah iki hafta sonra İstanbul’da yapılacak olan U18 Türkiye Salon Şampiyonası'nda bunlar yarışacaklar ve ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Ben bu kapsamda başladığımız günden bu yana arkamızda olup desteklerini esirgemeyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’a, Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir’e, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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