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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor

İHA

Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) kurulması konusundaki teklifi Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun görüldü.
Van'ın merkez ilçesi İpekyolu’ndan sonra ikinci büyük ilçesi olan ve 176 bin 680 nüfusa sahip Erciş ilçesine üniversite senatosunda alınan karar ve bu kararın YÖK Genel Kurulunda uygun görülmesi ile Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılmasına karar verildi. YÖK’e tekliflerini sunmadan önce Van YYÜ Senatosunda ve yönetim kurulunda detaylı bir araştırma yaptıklarını ve Erciş ilçesindeki tüm paydaşlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Büyük bir potansiyele sahip Van'ın en büyük ilçelerinden olan Erciş ilçemizde okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere yaklaşık 49 bin öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin yaklaşık 12 bini lise öğrencisidir ve bu öğrencilerimizin de bin 100 civarında öğrencimiz sağlık alanında eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. İlçemizde ve bölgemizde açılacak yüksekokulda öğrenim almaya istekli öğrenci potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle staj ihtiyacı için Erciş ilçemizde 19 pratisyen hekim, 54 uzman hekim, 5 diş hekimi ve toplam 237 yatak sayısıyla hizmet veren Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi 2018 yılında tamamlanan yeni binasında hizmet vermektedir. Yine Erciş ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezi inşaatı devam etmektedir. Açılacak yüksekokulda öğrenim görecek öğrencilerin teorik derslerinin uygulamalarını ve stajlarını yapabilecekleri sağlık kuruluşları mevcuttur. Öğrencilerin barınmaları için, Erciş ilçemizde 6 bloktan oluşan ve 1004 yatak kapasitesi olan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları bulunmaktadır. Pandemi öncesinde yurtlarda doluluk oranları yüzde 55 civarındaydı. Hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlar ile Erciş ilçemizde öğrencilerimizin barınma sorunu da bulunmamaktadır. 19931994 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayan ve 56 dönüm üzerine kurulan Erciş Meslek Yüksekokulu, 771 öğrenciye eğitim vermektedir. 20082009 eğitim öğretim yılında lisans öğretimine başlayan ve 107 dönüm üzerine kurulan Erciş İşletme Fakültesi ise 88 öğrencisi ile eğitime devam etmektedir. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Erciş İşletme Fakültemizde Sağlık Yönetimi Bölümü açılması teklifimiz de YÖK tarafından onaylanmıştı. Ayrıca Erciş İşletme Fakültemiz yeni binasına geçen yıl taşınmıştı. Açılacak olan Erciş Sağlık Meslek Yüksekokulu için yeni bina yapılmasına da şu aşamada ihtiyaç yoktur. Kamu yatırımlarını daha verimli kullanarak Erciş ilçemizdeki bu potansiyeli daha fonksiyonel, daha işlevsel hale getirmek amacındayız. Sağlık sektöründeki kurum ve kuruluşlar tarafından öncelikli olarak tercih edilen insan kaynağının yetiştirilerek sektöre kazandırılması amacıyla özellikle sağlık hizmetleri alanında evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı ve duyarlı, topluma fayda sağlayan, insan sağlığını ön planda tutan, mesleki anlamda çağın gerektirdiği biçimde bilgi ve beceriler kazanmış, sorumluluk sahibi, vatanını ve milletini seven sağlık teknikerlerinin özellikle bu pandemi döneminde ne kadar değerli ve kıymetli oldukları anlaşılan sağlık ordusuna katılabilmelerine vesile olacak bir yüksekokula sahip olmaları bizleri çok mutlu etti. Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, hazırlık süreçlerinin bitmesinin ardından en kısa sürede öğrenci almaya hazır olacaktır. Açılacak yeni meslek yüksekokulumuzun ülkemize, ilimize ve Erciş ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
Rektör Şevli, konuşmasının sonunda desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, Yükseköğretim Kurulu üyelerine, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçara’a, Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Erciş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Erciş KYK Müdürlüğüne, Erciş’teki sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

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