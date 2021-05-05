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'İzin belgesi' isteyenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni zora soktu

DHA

'İzin belgesi' isteyenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni zora soktu


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından acil çağrıların tek merkezden yönetilmesi projesi kapsamında, Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında çağrı sayıları yüzde 100 arttı. Van 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül, bunun 'Seyahat izin belgesi' isteyenlerden kaynaklandığını belirterek, "İzni biz vermiyoruz" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili durumlar için bir arada hizmet veriyor. Van'ın Edremit ilçesinde bulunan acil çağrıların tek merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine çağrıların ulaştırılmasını sağlıyor. Van'da 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete geçen çağrı merkezi, son ayların en yoğun dönemini yaşıyor.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşlar izin veya seyahat belgesi almak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyor. Günlük 7-8 bin olan çağrı sayısı yüzde yüz arttı.
'18 BİNİN ÜZERİNDE ÇAĞRI ALIYORUZ'
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül, vatandaşların acil çağrılarda merkeze ulaşmakta zorluklar yaşadığını belirtti. Merkezde izin veya seyahat belgesi verilmediğini belirten Ergül şöyle konuştu:
"İçişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ve emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, orman yangını ve itfaiye gibi acil çağrıları çatısı altına alan 112 Acil Çağrı Merkezimize 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma önlemleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle gelen çağrılarda yüzde yüzlük bir artış meydana geldi. Günlük 18 bin çağrı almamız nedeniyle vatandaşlarımız acil çağrılarda merkezimize ulaşmakta zorluk yaşıyor. 112 Acil Çağrı hattımızdan tam kapanma süreci ile ilgili izin ve seyahat izni verilmiyor. Bu hizmetlerin E-Başvuru veya Alo 199 hattından ulaşabilir. Vatandaşlarımızdan, 112 Acil Çağrı Merkezimizi asılsız ve gereksiz aramamalarını rica ediyoruz. Günlük 7-8 bin çağrı alırken günlük 18 binin üzerinde çağrı alıyoruz. Bu da acil çağrı hizmetleri yapan kurumumuzu etkiliyor. Özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyorum gereksiz yere meşgul etmesinler." DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-05-05 11:54:41

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