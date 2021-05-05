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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YYÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

İHA

YYÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okulöncesi eğitim protokolü imzalandı.
Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Valilik Hüsrev Paşa Toplantı Salonunda yapılan protokol imza törenine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke katıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez, okulöncesi eğitimin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Tüm imkanlarımızla okulöncesi eğitime önem vermeliyiz. Çocuklara ne kadar erken eğitim verirsek o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Çünkü çocukların cevherini o zaman keşfedebiliriz. Bundan dolayı YYÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan bu eğitim projesinin protokolü çok güzel sonuçlara vesile olacaktır. Van olarak anaokulu bakımından iyiye gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız” dedi.
Daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke protokolü imzaladı.

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