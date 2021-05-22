VASKİ'den zorunlu su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şıu ifadelere yer verildi:

"Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından kent merkezine gelen 2 bin ve bin 500'lük su isale hatlarının Çiçekli Mahallesi, Elmalı Mahallesi ile 1 No’lu su deposu sahasında yapılan yeni terfi merkezinin devreye alınması ve muhtelif arızalarının onarım çalışmaları nedeniyle; Edremit ilçesine bağlı Kiracılar TOKİ, Yeni TOKİ, Doğanlar, Akınlar, Ayazpınar, Elmalı, Mülk, Çiçekli, Kıyıcak, Dilkaya, Enginsu, Andaç, Dönemeç Köklü, Köprüler, Selahattin Eyyubi, Süphan, Kavurma, MemurSen TOKİ, Şabaniye, Kurubaş, Eminpaşa Mahalleleri, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka, Hacıbekir, Yeni Mahalle, Bostaniçi TOKİ, Kevenli TOKİ, Serhat, Şerefiye, Vali Mithat Bey, Seyyit Fehim Arvasi, Bostaniçi, Esenler, Sıkke TOKİ, Selimbey, Yalı, Alipaşa, Buzhane, Hatuniye, Halilağa, Cevdetpaşa, Cumhuriyet, Hafıziye, Bahçıvan Mahalleleri, Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey, Organize Sanayi, Oto Sanayi, Altıntepe, Abdurrahman Gazi, İskele, Beyüzümü, İstasyon, Seyrantepe Düzyol ,Akköprü Mahalleleri ile Gevaş ilçesine bağlı Uğurveren, Atalan, Selimiye ve Bahçelievler Mahallelerine 24 Mayıs Pazartesi günü sabaha karşı saat 03.00 ile 25 Mayıs Salı günü sabaha karşı saat 03.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir."

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığının ifade edildiği açıklamada, arızaların bitirilmesiyle suların verileceği bildirildi.

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