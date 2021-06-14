Van'da jandarmadan kuruluş yıl dönümünde bando takımı konseri

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182'nci yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreninden sonra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı bando takımı, mini konser verdi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182'nci yıl dönümü Van'da törenle kutlandı. Van Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, komutanlar ve askeri bando takımı katıldı. Jandarma Komutanlığı çelenginin Atatürk anıtına sunulmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı´na bağlı bando takımı, mini konser verdi. Konserde jandarmanın yıl dönümü ile ilgili müzikler çalınırken, Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri, bando takımının jandarma gününü kutlayıp, hatıra fotoğraf çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-14 11:26:03



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