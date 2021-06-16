Başkale’de Filistin’e destek etkinliği

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Van’ın Başkale ilçesinde görev yapan öğretmenler, Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Başkale ilçesinde görev yapan öğretmenler, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek için Başkale Kent Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte, kadın öğretmenlerin hazırladığı yemek ve içeceklerden elde edilen gelir, Filistinlilere gönderilecek. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da düzenlenen ‘Filistin’e Destek’ etkinliğini ziyaret etti. Kaymakam Solak, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, Başkalelileri etkinliğe destek vermeye beklediklerini kaydetti.

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