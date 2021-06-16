Bahçesaray’da “Diyanet Yayınları Satış Bürosu” açıldı

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde “Diyanet Yayınları Satış Bürosu” açıldı.

Bahçesaray İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bahçesaray Şubesinin ortak çalışması sonucu kurulan “Diyanet Yayınları Satış Bürosu” törenle açıldı. Bahçesaray'ın dini yayın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte tasarlanan büronun açılışına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgi, Emniyet Amiri Ali Can Suveren, Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz,

Gençlik ve Spor Müdürü Cevdet Çakır, İlçe Müftüsü Ahmet Polat, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Sergen Saraçoğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ramazan Akyol ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı katıldı.

Açılıştan sonra konuşan Başkan Cumali Sabırlı, seyyidler diyarı Bahçesaray’da “Diyanet Yayınları Satış Bürosu”nun açılmasının önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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