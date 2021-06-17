Van Büyükşehir Belediyesinden duyuru

Van Büyükşehir Belediyesi, Sıhke Caddesi’nde yapacağı çalışmalarla ilgili bir duyuru yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından Sıhke Caddemizde ‘prestij cadde’ çalışmaları kapsamında 18 Haziran Cuma gününden itibaren Semaver Kavşağı’ndan Altaylı Parkı’na kadar olan yukarı çıkış kısmı 15 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Çalışma uygulayacağımız kısmın trafiğe kapalı kaldığı süre içerisinde toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir” denildi.

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